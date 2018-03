Sähköllä tai öljyllä lämmittäminen on huippukallista – näin parannat vanhan omakotitalon energiatehokkuutta

Koti

1. Selvitä ensin rakennuksen kunto

Rakennukselle

2. Moniin remontteihin tarvitaan rakennus- tai toimenpidelupa – tarkista asia rakennusvalvonnasta

Lämpökaivon

3. Villaeristettä kannattaa lisätä – omakotitalojen yläpohjaan suositellaan 50 sentin villakerrosta

Vanhan talon

4. Lisäeristettä julkisivuun – vanhat talot tulisi aina eristää ulkopuolelta

Vanhan omakotitalon

Ennen kuin

5. Alapohjan eristys kuntoon – samalla voidaan joutua uusimaan myös routasuojausta

Alapohjan

6. Ikkunoita ja ovia vaihtamalla vedottomaksi

Vaihtamalla

7. Tarkista ilmanvaihdon toiminta

Ilmanvaihtoon

8. Tarkista lämmitysjärjestelmä

Tilojen lämmityksen

Maalämpö­pumppua

9. Lisää energiatehokkuutta tulisijan tai ilmalämpöpumpun avulla

Vanhan talon

10. Vaikuta energiankulutukseen muuttamalla asumistottumuksia

Energia­remontteja

Juttuun on haastateltu Motivan asiantuntija Sami Seunaa, jonka erikoisalaa ovat pientalojen energia­tehokkuuden parantaminen ja muun muassa eri lämmitysmuotojen kannattavuus­selvitykset.