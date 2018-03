Oletko ostamassa asuntoa tai epäiletkö vikaa talosi rakenteissa? Teetä kuntotarkastus, se paljastaa riskit ja korjaustarpeet

Koti

Oletko ostamassa asuntoa tai epäiletkö vikaa talosi rakenteissa? Teetä kuntotarkastus, se paljastaa riskit ja

Kuntotarkastukseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/koti/art-2000005622657.html

Kunto­tarkastus

Kuntotarkastus

Asukkaalle

Kun rakenteet

Ongelmalli­simpia

Usein

Talvikeli

Tarkastuksia

kannattaa valmistautua huolellisesti, jotta korjaustarpeet saadaan kartoitettua joustavasti. Tärkeimmät asiat, joita kuntotarkastaja asuntokaupan yhteydessä tutkii, ovat riskirakenteet, turvallisuuspuutteet ja märkätilojen kosteusvauriot.Raksystemsinon tilattu kuntotarkastus 1990-luvun omakotitaloon Espoon Kauklahdessa. Nykyiset asukkaat ovat muuttaneet taloon vuonna 2004 eli kymmenisen vuotta sen valmistumisen jälkeen.Asunto on tarkoitus laittaa myyntiin, ja sitä varten kaivataan tietoa talon teknisestä kunnosta, korjaustarpeista, vaurio- ja turvallisuus­riskeistä sekä toimenpide-ehdotuksia.Tämän ikäisissä rakennuksissa riskirakenteita on yleensä vähän – lähinnä kellareita, sisäpuolelta lämmöneristettyjä maanvastaisia seiniä tai kattoikkunoita.”Eniten riskirakenteita löytyy 1960- ja 1970-lukujen asunnoista. Suosittelen kuitenkin aina tutkimaan riskirakenteet ennen asuntokauppaa, jotta ne eivät tule yllätyksenä. Tietoja ei kannata pimittää, koska yleensä ne paljastuvat jälkikäteen. Näin vältytään monelta riidalta. Riski­rakenteetkaan eivät aina vaurioidu, mutta vaurioille on hyvät edellytykset”, sanoo asuntokaupan kuntotarkastaja Jari Ohvo.alkaa haastattelulla. Jo etukäteen asiakas on saanut täytettä­väkseen alkuhaastattelu­lomakkeen kirjatakseen siihen tietoa talossa tehdyistä korjauksista.Ohvo kysyy täydentäviä tietoja, vaikka asiakas on dokumentoinut korjaukset ja huollot harvinaisen hyvin. Esimerkiksi lämminvesivaraaja on uusittu joitakin vuosia sitten, ja asukas on asentanut ensi töikseen katolle huippuimurin.”Kaikkea ei voi toki havaita eikä tarvitse tietää, eikä minua tarkastus­mielessä kiinnostakaan esimerkiksi maalipinnan värisävy – sen sijaan rakenteille tehdyt remontit ja huollot ovat tärkeitä tietoja. Mitä vanhempia tiedot ovat, sitä fiktiivisemmiksi ne toki muuttuvat. Edellisen asukkaan remonteista ei useinkaan tiedetä”, Ohvo kertoo.auttaa asunnon todellisen hinnan määrittelyssä. Mukana tarkastus­kierroksella on myös kiinteistönvälittäjäRemaxista.”Koskaan ei tiedä etukäteen, kuinka paljon ihmisiä kuntotarkastukseen osallistuu, mutta usein myyjä ja ostaja ovat paikalla. Jos on kovin paljon porukkaa, kuntotarkastus etenee hitaasti. Mittauksia on vaikea tehdä, jos kymmenkunta ihmistä haluaa ahtautua pieneen vessakoppiin kyselemään”, Ohvo sanoo.Myös Savolainen suosittelee kuntotarkastusta ennen myyntiä, koska se tuo realismia hinnan määrittelyyn. Myyjällä pitää lisäksi olla kaikki mahdollinen tieto käytettävissään. ”Harvoin kuntotarkastuksia näin uusissa taloissa kuitenkaan tehdään.”Sekä Savolainen että Ohvo pitävät tärkeänä myös sitä, että kaikki tilat tarkastetaan huolellisesti, koska se antaa oikeusturvaa sekä myyjälle että ostajalle.on lähetetty etukäteen myös valmistautumis­ohjeet ja tietoa kunto­tarkastuksen etenemisestä. Etukäteen sovitaan kunto­tarkastuksesta, laaditaan tarkastus­suunnitelma, haastatellaan asiakasta ja tutustutaan asiakirjoihin, tehdään tarkastus, alustava yhteenveto sekä laaditaan tarkastus­raportti.Alkuhaastattelussa Ohvo perehtyy talon asiakirjoihin ja tutkii rakenteita piirustuksista. Asemapiirroksesta hän näkee, että lopputarkastus on tehty vuonna 1996 mutta muuttolupa on saatu jo vuonna 1993.”Monenlaisia rakennustöitä on tehty vielä muuton jälkeen. Pitää ottaa huomioon, että rakennus­suunnitelmiin tulee usein pieniä muutoksia, eikä päivitettyjä piirustuksia aina löydy. Rakenne­leikkauksia tutkimalla saa kuitenkin käsityksen siitä, miten talo olisi ainakin suunniteltu rakennettavan.”on selvitetty piirustuksista, siirrytään katsomaan tiloja. Ohvo kuvaa kaikki tilat sekä sisältä että ulkoa. Osa valokuvista päätyy myös tarkastajan loppuraporttiin.Tärkeitä arvioitavia kohteita ovat riskirakenteet, turvallisuus­puutteet ja märkätilojen kosteusvauriot.”Ideana on löytää ongelmia. Yläkerrassa pitää olla esimerkiksi hätäpoistumistie, jos talo on 2–3-kerroksinen. Portaiden kaiteissa ei saa olla puutteita ja vesikatolla pitää olla lumiesteet”, Ohvo kertoo.ovat piilevät virheet, joita ei pysty silmä­määräisesti havaitsemaan.”Esimerkiksi vesikaton vuotovahingot on paras tarkistaa yläpohjan tilasta, jos sellainen talosta löytyy. Usein liitoskohdissa näkyy puutteita ja voi arvioida, tuleeko mahdollisia vuotoja. Mutta jos yläpohjaan ei ole pääsyä, on hankala tehdä arviota, mikäli selkeitä kosteusjälkiä ei ole missään.”Ohvo tekee myös pintakosteus­mittauksia vesipisteellisissä tiloissa ja aistinvaraisissa tarkasteluissa havaituissa riskikohteissa. Asukkaan vastuulla on järjestää pääsy kaikkiin mahdollisiin tiloihin, jotta kuntotarkastaja voi tehdä työnsä hyvin.”Esimerkiksi yläpohjaa käytetään usein varastona, vaikkei sitä olisi mitoitettu käyttö­ullakoksi. Jos kaikenlaista tavaraa ja ylimääräistä kuormaa on tiellä, ei sinne pääse oikein tarkastamaankaan”, hän harmittelee.Ohvo joutuu konttaa­maan ahtaissa koloissa, mutta tällä kertaa tilavalle käyttöullakolle pääsee kätevästi makuuhuoneen kattoluukun kautta.Hän tekee yläpohjassa tärkeän havainnon: aluskate ei ole tiiviisti kiinni läpivienti­putkessa, vaikka tiilikatteen alla pitäisi olla täysin vedenpitävä aluskate. Loppuraporttiin tulee kirjaus, että aluskatteen ja läpivienti­putken liitoskohta olisi tiivistettävä.Toisaalta yläpohja tuulettuu hyvin, kuten tämän ikäisissä rakennuksissa yleensäkin, eikä kosteusvaurioita löydy.aiheuttaa pulmia. Kunto­tarkastuksessa kuuluu selvittää, missä kaikki kaivot sijaitsevat sekä toimivatko ne.Keliä ei voi kuitenkaan valita. Hiki nousee jo tarkas­tajalle pintaan, vaikka on pakkasta, koska lumen alta kaivetun kokooma­kaivon valurauta­kansi on umpijäässä eikä sitä saa vääntä­mälläkään auki.”Mikään ei viittaa ongelmiin, mutta kunto­tarkastajan tehtä­vänä on selvittää sala­ojien toiminta luotettavasti”, Ohvo toteaa.Myöskään nuohoussiltoja ja tiilikaton rakenteita ei päästä kunnolla tarkastamaan lumipeitteen vuoksi. Kattorakenteista Ohvo ehtii kuitenkin havaita sen verran, että tiilen päässä ei ole harjatiivistettä.Loppuraporttiin tulee kirjaus, että salaojille ja katolle suositellaan uusintatarkastusta, kun sää sen sallii.tehdessään Ohvo myös tekee muistiinpanoja ja kertoo, mitä vikoja, korjattavaa tai huollettavaa löytyy. Kierroksen jälkeen hän vetää kertaa talon asukkaiden kanssa, mitä olisi mahdollisesti korjattava ja mitä olisi hyvä korjata. Loppuraportti ei siten tule yllätyksenä.Yleisesti ottaen rakenteet vaikuttavat olevan hyvässä kunnossa eikä talotekniikassakaan ole moittimista.Talon asukas, pitkän uran lvi-suunnittelijana tehnytarvelee käytön ongelmien olevan kuitenkin varsin tavallisia. Hän sanoo törmänneensä monta kertaa siihen, että ilmanvaihdon suodattimet ovat tukossa ja säädöt pielessä. Siisteyden päällekään ei aina ymmärretä, vaikka sekin vaikuttaa sisäilmaan.”Meiltäkin pyydetään usein sisäilma­tutkimuksia, mutta ne pitäisi tehdä viimeisenä. Puhdas sisäilma saadaan pääsääntöisesti aikaan hyvällä ilmanvaihdon ja turvallisten rakenteiden avulla”, Ohvo kertoo.