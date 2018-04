Koti

Kasvoivatko vihannekset kituliaasti viime kesänä? Näin lannoitat köyhtyneen maan ja saat hyvän sadon

Etenkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun kalkki

Paras hetki

Jotkut

Pieniä taimia

Seuraavassa

Ruoka- ja marja­kasvit

Ruoka­kasvien

Kesäkukat ja -köynnökset

Istuta

Perennat, pensaat ja puut

Opiskele

Nurmikko

Levitä

Kasvien

aloittelevat puutarhurit ihmettelevät, mikä syynä, kun vihannekset kasvavat kitu­liaasti, kukat jäävät reppanoiksi tai nurmikko näivettyy.Ongelmana on yleensä se, että maa on köyhtynyt, kun kasvit ovat ottaneet siitä ravinteita. Siksi maata pitää lannoittaa. Lannoitteet ovat kasvien ruokaa, ja lannoittamalla maahan palautetaan ravinteita kasvien käyttöön.Jos uuden kasvimaan aikoo perustaa vasta vuoden päästä, paikan voi muokata ja lannoittaa valmiiksi jo tänä kesänä.Ennen lannoittamista keväällä maa pitää kalkita. Nyt on juuri oikea aika tehdä se. Kalkin voi levittää sulavien lumien päälle. Niin kalkki imeytyy veden mukana maahan nopeasti.Kasvit eivät käytä kalkkia. Sen sijaan kalkitus vähentää maan happamuutta.Suomessa on luonnostaan useille puutarhakasveille liian hapan maa. Maan pH-arvon pitäisi olla neutraali eli noin 6,5. Sellaisessa maassa ravinteet ovat liukoisessa muodossa, ja kasvit pystyvät ottamaan niitä.Nyrkkisääntö on lisätä kalkkia joka toinen vuosi.on imeytynyt maahan ja kasvukausi hurahtanut käyntiin, on kevätlannoituksen aika. Usein lannoitetta levitetään 2–3 viikkoa kalkituksen jälkeen.Kevätlannoitteessa on paljon typpeä. Kasvit käyttävät typpeä vihreiden osien, esimerkiksi lehtien kasvuun.Loppukesällä kasvit alkavat tuottaa siemeniä ja hedelmiä. Silloin ei pidä antaa enää samaa kasvua edistävää lannoitetta kuin keväällä. Sen sijaan kasvit tarvitsevat syyslannoitetta. Sitä annetaan jo heinä–elokuun vaihteessa.Syyslannoite sisältää runsaasti kaliumia ja fosforia. Kasvit tarvitsevat niitä kukintaan, siementen tekemiseen ja seuraavan vuoden sadon tuottamiseen. Ne myös auttavat kasvia selviämään talvesta.levittää lannoitetta on ennen sadetta. Maahan imeytyvä sadevesi kuljettaa ravinteet juurien ulottuviin. Rakeet voit levittää myös sateen jälkeen, kun maa on kosteaa. Voit myös lannoittaa ja kastella maan sen jälkeen.Levitä rakeita tasaisesti kasvin ympärille. Älä nakkaa rakeita kasoiksi. Hyvä tapa on sekoittaa rakeet pintamultaan. Silloin ravinteet kulkeutuvat varmemmin kasvin juurille eivätkä ne huuhtoudu eikä niiden typpi haihdu. Lisäksi lantarakeet haisevat silloin vähemmän.Jos käytät nestemäistä lannoitetta, sekoita se kasteluveteen. Anna vettä kasvin juurille, älä kaada sitä kasvin päälle. Jos pisaroita jää lehdille, ne voivat polttaa kasvia auringon paisteessa.ruoka- ja koristekasvit vaativat paljon ravinteita. Niitä varten viljelylaatikkoon, isoon ruukkuun tai kasvimaalle voi tehdä varastolannoituksen.Se tarkoittaa, että syvälle mullan sisään sekoitetaan runsaasti lannoiterakeita. Kun kasvi kasvaa, sen juuret yltävät lopulta rakeisiin ja kasvi saa sieltä ravinteita käyttönsä. Esimerkiksi tomaatille tai ruusulle voi laittaa kaksi kourallista rakeita mullan sisään.aletaan lannoittaa vasta, kun niihin tulee sirkkalehtien jälkeen ensimmäiset oikeat lehdet. Aluksi ne tarvitsevat vain vähän lannoitetta. Hyvä nyrkkisääntö on puolet annostus­ohjeesta.Kun taimi on kasvanut selvästi isommaksi, voit antaa enemmän lannoitetta. Lue pakkauksesta, miten paljon lannoitetta pitää antaa. Älä lannoita liikaa, sillä se on kasveille yhtä haitallista kuin ravinteiden puute. Maa voi väkevöityä, jolloin kasvi ei pysty ottamaan vettä ja ravinteita. Lisäksi liiat ravinteet kuormittavat ympäristöä.annetaan ohjeet kasvimaan, kesäkukkien, nurmikon ja monivuotisten koristekasvien lannoitukseen.typen tarve vaihtelee. Valitse lannoite kullekin kasville sen mukaan.Voit myös käyttää yleislannoitetta ja annostella sitä ohjeen mukaan runsaasti typpeä suosiville kasveille.Ohjetta niukemmin sitä kannattaa käyttää vähän typpeä tarvitseville kasveille.Paljon typpeä tarvitsevat esimerkiksi kaalit ja pinaatti sekä peruna alkukesällä.Juurekset, marjapensaat ja omenapuut taas eivät viihdy runsaassa typessä. Salaatti kasvaa parhaiten maassa, jossa kaikkia ravinteita on tasaisesti.Porkkana vaatii booria, jotta se ei halkeile tai saa juurimätää. Vadelma tarvitsee kaliumia marjojen tekemiseen.Kun sato on korjattu, kasveille pitää antaa syyslannoitetta. Etenkin marjakasvit tarvitsevat sitä. Jos kasvatat ruokakasveja laatikoissa tai ruukuissa, käytä nestemäistä lannoitetta. Ne vaikuttavat nopeasti. Lannoita säännöllisesti, sillä typpi haihtuu pienestä astiasta.kaupan kesäkukat kesäkukkamultaan. Siinä on riittävästi ravinteita yleensä heinäkuulle asti. Anna kesäkukille tarkoitettua lannoitetta vasta, kun kukinta heikkenee.Jos käytät muuta multaa, ala lannoittaa viikon kuluttua istutuksesta. Lisää kasteluveteen esimerkiksi kastelulannoitetta kerran viikossa. Jatka lannoittamista syksyyn asti, kunnes kylmä sää nujertaa yksivuotiset kasvit., miten paljon ravinteita oman pihan monivuotiset koristekasvit, pensaat tai puut tarvitsevat.Anna perennoille vuosittain kevätlannoitetta, kun kasvukausi alkaa. Jos kasvi kasvaa huonosti, anna lisää lannoitetta kesäkuussa ja sen jälkeen tarpeen mukaan. Toisaalta lannoite, joka sisältä liikaa typpeä, rehevöittää kasveja turhaan. Silloin ne tekevät lehtiä mutta kukkivat huonosti.Puut ja pensaat voivat pärjätä pelkällä kevätlannoituksella.Loppukesällä etenkin perennat tarvitsevat syyslannoitetta. Se auttaa niitä selviämään talvesta. Jos kukkapenkissä on kuorikatetta tai katekangasta, anna lannoite liuoksena. Puiden ja isojen pensaiden juurelle voit kaivaa koloja, joihin lannoite laitetaan.nurmikolle varhain keväällä nurmikon kevätlannoitetta. Anna sitä lisää kesä–heinäkuun vaihteessa tai sitäkin ennen, jos nurmikko kasvaa huonosti.Käytä rakeita, ja levitä niitä pakkauksen ohjeen mukainen määrä. Levitä rakeet tasaisesti, jottei nurmikkoon jää kituliaita kohtia.Lisää nurmikolle syyslannoite elokuun alussa. Voit jättää leikkuujätteen nurmen pintaan pitkin kesää. Levitä se haralla tasaisesti. Jäte ravitsee nurmea ja ruokkii lieroja, jotka pitävät nurmikon ilmavana.tarvitsemat pääravinteet typpi, fosfori ja kalium. Tärkeimmät sivuravinteet ovat kalsium, magnesium ja rikki.Niiden lisäksi kasvit tarvitsevat hivenaineita. Niitä ovat muun muassa rauta ja boori.Hivenaiheita tarvitaan vähän verrattuna pääravinteisiin. Niillä on kuitenkin tehtävänsä: jo yhden hivenaineen puute voi häiritä kasvua.Valmiit lannoitteet sisältävät sopivat määrät tärkeimpiä pääravinteita, sivuravinteita ja hivenaineita. Yleislannoitteiden lisäksi kaupasta voi ostaa erikoislannoitteita, jotka on tehty juuri sen kasvin tarpeisiin. Esimerkiksi hapanta maata suosiville kasveille on omat lannoitteensa, samoin ruusuille, kesäkukille ja tomaatille.