Kasveja voi lannoittaa monella tavalla väärin, mutta kasvi kyllä kertoo sen hoitajalleen – näiden vinkkien avulla pääset eroon yleisimmistä vaivoista

HSY järjestää kevään aikana ilmaisia kompostointikursseja. Seuraavat kurssit järjestetään Helsingissä ti 17.4. klo 18–20 Hyötykasvi­yhdistyksen Annala (Hämeentie 154, rak. J) ja ke 18.4. klo 17.30–19.30 Vuosaaren kirjastossa (Mosaiikkitori 2). Kurssikalenteri löytyy täältä. https://www.hsy.fi/fi/asukkaalle/lajittelujakierratys/pientalon-jatehuolto/Sivut/Kompostointi.aspx?h=haitari3#kurssikalenteri

Seuraavassa yleisimpiä ongelmia, joita lannoituksen puute tai liiallinen lannoittaminen voi aiheuttaa:Liian vähän typpeä. Anna kevätlannoitetta.Liikaa typpeä. Anna syyslannoitetta. Älä käytä enää kevätlannoitetta.Liian vähän fosforia. Anna fosforipitoista lannoitetta. Kysy tarkemmin puutarhakaupasta.Liian vähän kaliumia. Anna kaliumpitoista lannoitetta. Kysy tarkemmin puutarhakaupasta.Liian vähän booria. Osta puutarha­kaupasta runsaasti booria sisältävää lannoitetta. Kysy tarkemmin myyjältä. Levitä maahan keväällä kalkin sijaan puhtaan, käsittelemättömän puun tuhkaa. Älä levitä tuhkaa useana vuotena peräkkäin.ja puutarhasta saa ilmaisia, luonnonmukaisia lannoitteita. Niitä ovat esimerkiksi kompostimulta ja kasvijäte. Ne parantavat maata ja palauttavat siihen ravinteita.Voit levittää kompostia kasvimaan pintaan tai monivuotisten kasvien juurelle keväällä. Sekoita se pintamaahan.Ruohonleikkuun tuloksena syntyvä nurmisilppua voi levittää katteeksi vihannespenkkiin. Kun edellinen katekerros on kellastunut ja painunut kasaan, lisää uutta.hyväksi vuohenputkia. Silppua niitä ruohonleikkurilla tai saksilla. Levitä silppu kasvipenkkiin. Kesän kuluessa voit tehdä tuore­silppua myös nokkosista. Anna sitä paljon ravinteita vaativille kasveille, esimerkiksi kaaleille.Kasveja voi silputa myös halk­aisu­pölkyllä esi­merkiksi leveä­teräi­sellä ja paina­valla kokki­veitsellä. Halpa kelpaa, kunhan se on terävät.Syksyllä voit kääntää kasvimaalle naatit ja muut kasvijätteet sadonkorjuun jälkeen. Poista niistä sitä ennen juuret ja siemenkodat. Ne saattavat alkaa kasvaa maan sisällä.kasvipenkissä joka neljäs vuosi viherlannoitus­kasveja. Niitä ovat esimerkiksi puna-apila ja härkäpapu, jotka ­sitovat maahan typpeä.Voit myös liottaa nokkosista ja muista rikkakasveista typpipitoista käytettä. Meren rannalta kannattaa kerätä katteeksi merilevää. Siinä on yhtä paljon ravinteita kuin ruohosilpussa.