Tuisku Sarrala löysi kierrätyksestä hyväkuntoisen polkupyörän – tätä kaikkea uutta ja arvokasta ihmiset heittävät pois

Koti

Tuisku Sarrala löysi kierrätyksestä hyväkuntoisen polkupyörän – tätä kaikkea uutta ja arvokasta ihmiset heittä

Oho

Tällaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ihmiset

https://www.hs.fi/koti/art-2000004891241.html

Lautapelejä

Kattilat

Kaikkien

Varsinkin

Kerran

Kodin