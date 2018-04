Koti

1900-luvun alun talot ovat energia­tehokkaampia, kestävämpiä ja terveellisempiä kuin uusilla menetelmillä rake

Uusilla taloilla on lyhyt elinkaari

"Tällä hetkellä

Kasarmitorin

Iso osa sisäilma­oireista johtuu epämääräisistä rakennus­materiaaleista

Hänen

Kaikkein energiatehokkaimpia ovat 1900-luvun alun talot

Mattilan

Rakennus­menetelmissä on vikaa

Suomalaisen

Ylipäätään

he haluavat tulla: Helsingin Kasarmitorille.Valtaosin 1900-luvun alun jugend- ja uusrenessanssi­talojen ympäröimä tori ilmentää radikaaleiksikin kutsutuille arkkitehdeille Lars-Erik Mattilalle https://www.hs.fi/haku/?query=lars-erik+mattilalle Ransu Heleniukselle https://www.hs.fi/haku/?query=ransu+heleniukselle ja Robin Landsdorffille https://www.hs.fi/haku/?query=robin+landsdorffille siirtymää rakentamisen kultakaudesta rappioon.”Melkein kaikki Kasarmitorilla olevat talot on rakennettu yli sata vuotta sitten ja ne ovat pystyssä edelleen. Torin nuorin rakennus eli 1961 rakennettu entinen rakennusviraston talo sen sijaan purettiin muutama vuosi sitten, ja tilalle rakennettiin uusi”, Mattila sanoo.Arkkitehtiviisikon muodostama Suoja-yhdistys on olemassa siksi, että päättäjät, arkkitehtiopiskelijat ja tavalliset kansalaiset heräisivät ajattelemaan rakentamista uudella tavalla.meillä ei synny uutta rakennusperintöä. Nykyrakennuksilla on rakentamistapansa- ja materiaaliensa vuoksi lyhyt elinkaari”, sanoo Museovirastossa intendenttinäkin työskentelevä Landsdorff.Vuonna 2016 perustettu Suoja-yhdistys tekee työtä muuttaakseen luutuneita käsityksiä rakentamisesta ja arkkitehtuurista. Yhdistyksen nimi viittaa siihen, että suoja on ihmisen perustarve.Jäsenten mukaan pitäisi päästää irti ajatuksesta, jossa rakentaminen on jatkuvasti eteenpäin kohti parempaa kulkeva juna, ja sanat ”vanha” ja ”perinteinen” kantavat mukanaan täysin tarpeettomia mielleyhtymiä ja merkityksiä.”Arkkitehtuurissa on vallalla erittäin vahva käsitys siitä, että ajassa ei pidä mennä taaksepäin. Me emme penää mitään menneisyyteen palaamista vaan sitä, että talot rakennettaisiin kestäviksi todetuin menetelmin”, Mattila kertoo.vanhimmat rakennukset ovat raskaita, massiivi­rakenteisia tiilikerrostaloja. 1900-luvun alussa talot tehtiin yksinkertaisin menetelmin lähinnä savitiilistä ja hirsistä.Nykyään käytetään teräsbetonia, mineraalivillaa ja muovia, ja niistä tehdään monimutkaisia sekarakenteita.1960- ja 1970-luvun lähiöiden elementti­kerrostaloille naureskellaan yleisesti. Ihmiset ottavat annettuina sen, että aikakauden talot vaativat massiivisia remontteja, tai ne pitää jopa purkaa. Sekään ei ole tavatonta, että 1990-luvulla rakennettuja taloja puretaan jo.”Nykyajan taloja rakennetaan käytännössä ihan samalla tavalla kuin parjatuilla 1960- ja 1970-luvuilla. Sen sijaan 1900-luvun puoliväliä edeltävät talot eroavat kuin yö ja päivä kaikesta sen jälkeen tehdystä rakentamisesta. 1960-luvulla luovuttiin ajatuksesta, että talon pitää kestää isältä pojalle”, Mattila sanoo.mukaansa ennen oli käytössä hyvin pieni määrä erilaisia rakennus­materiaaleja, ja niiden tarkka koostumus ja pitkäaikaiskäyttäytyminen tunnettiin ja tunnetaan yhä.”Nyt käytetään hämmästyttävää määrää erilaisia rakennusmateriaaleja, joiden tarkkaa koostumusta, pitkäaikais­käyttäytymistä ja yhteisvaikutuksia ei tunneta.”Rakennustuote­teollisuudessa vallitsee tuotesalaisuus, joten on vaikeaa selvittää, mitä kaikkea nykyrakennuksiin päätyy.”Siellä on erilaisia muoveja, maaleja, eristeitä, levyjä, betonilaatuja ja loputon määrä näiden materiaalien lisäaineita, jotka ovat jo itsessään haitallisia ympäristölle ”, Jonas Löfroos kertoo.Ransu Helenius uskoo, että iso osa sisäilmaongelmista johtuu epämääräisistä rakennusmateriaaleista. Homeongelmakin on seurausta rakennusmateriaalien fysikaalisista ja kemiallisista ominaisuuksista.”Rakentamisessa sovelletaan varomattomuus­periaatetta. Käytetään aineita, joiden vaikutuksesta terveyteen ei ole kunnollista tietoa.”mukaan vanhalla, yksinkertaisella ja kestävällä metodilla voisi rakentaa taloja nykyisinkin. Eikä se olisi edes vaikeaa.”Moni tosin tuntuu uskovan, että kyseisen rakennustavan myötä talon julkisivuun hiipii torneja ja ornamentteja, naisilta häviää äänioikeus ja asukkailta internet.”Toinen vallalla oleva käsitys on se, että vanhat rakennukset ovat auttamattoman energiatehottomia. Siksi pitää rakentaa uudella tavalla: energiatehokkaasti.”Uusien rakennusten energiatehokkuus perustuu kuitenkin laskelmiin, jotka eivät pidä paikkaansa. Tutkin asiaa omassa diplomityössäni ja sain selville, että kaikista energiatehokkaimpia tämän hetken rakennuskannasta ovat 1900-luvun alun talot. Kovimpia energiasyöppöjä ovat 1950–1970-lukujen talot”, Helenius väittää.Lisäksi vanhojen rakennusten yksinkertaisiin ja luonnollisiin materiaaleihin perustunut rakennustapa oli Heleniuksen mukaan huomattavasti ympäristöystävällisempi kuin nykyajan metodit, joilla taloista tulee kertakäyttötavaraa ja niiden rakentaminen tuottaa tolkuttoman määrän jätettä.rakentamisen laatutason lasku ei Suoja-yhdistyksen arkkitehtien mielestä siis johdu yksittäisistä rakennusmiehistä tai työmaista, vaan menetelmistä. Vasta kun lähtökohtana on ylläpidettävyys ja ekologisuus, on mahdollista rakentaa kestäviä taloja.Ihan oma ongelmansa ovat nykyajan puukerrostalot. Niitä markkinoidaan puhumalla puun luonnollisuudesta ja puun hyvistä ominaisuuksista, vaikka Suoja-yhdistyksen arkkitehtien mukaan yksi neliömetri puukerrostalon rungossa käytettyä puulevyä sisältää jopa useita kiloja liimaa.”Ei oikeita puukerrostaloja ole tällä hetkellä olemassakaan. Nykyisissä puukerrostaloissa on puuta vain noin neljännes, loppu on esimerkiksi mineraalivillaa, kipsilevyä, tasoitetta, muovikalvoja, liimaa, maalia ja teippiä”, Mattila sanoo.Hän havainnollistaa asiaa vertaamalla puukerrostaloa kasvisruoka-annokseen.”Ei kukaan kasvissyöjä hyväksyisi sitä, jos kolme neljännestä hänen annoksestaan olisikin lihaa.”nykyrakentamisessa henki on Suoja-yhdistyksen mukaan se, että materiaaleja muokataan eri tarpeisiin sopiviksi. Sen sijaan pitäisi rakentaa materiaalien ominaisuuksia kunnioittaen.Yhtäkään yhdistyksen opeilla rakennettua taloa ei ole vielä tehty, vaikka kaikki jäsenet ovat suunnitelleet omia versioitaan. Mattilan Tulevaisuuden kerrostalo esiteltiin HS:ssa vuonna 2016 https://www.hs.fi/koti/art-2000002924383.html

Suoja-yhdistykselle rakentamisen lähtökohta on kestävyys. Rakentamisessa tulisi pitäytyä yksinkertaisissa ja ympäristölle haitattomissa materiaaleissa: puussa, savitiilissä, luonnonkivessä, kalkkilaastissa, lasissa ja teräksessä.”Me emme ole teoreetikkoja, vaan konkretisoimme ratkaisuja. Pyrkimys on vaikuttaa rakentamiseen lainsäädännön ja koulutuksen kautta”, Mattila kertoo.Hän tekee paljon luentokeikkoja esimerkiksi yliopistoilla. Ensi kesästä lähtien Mattila alkaa kansantajuistaa suomalaisen rakentamisen ongelmia Suomen Kulttuurirahaston tuella.”Jos aina olisi rakennettu niin kuin Suomessa 1960-luvulta eteenpäin, meillä ei olisi Töölöä, Ullanlinnaa tai Pariisia. Kaikki niissä olevat talot olisi jo jouduttu purkamaan aikoja sitten.”