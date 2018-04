Koti

Hyvää tarkoittavat ihmiset neuvovat lapsiperhettä remontoimaan kodistaan käytännöllisen – siis aika usein ruma

Vanha talo

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa.

oppi­nut, että remon­tointi ei ole yksi­tyis­asia. Ei eten­kään, kun kunnos­tetaan vanhaa taloa. Tai jos urakkaa tekee lapsi­perhe.Hyvää tarkoittavat ihmiset antavat mielellään äidillisiä neuvoja siitä, kuinka koti kannattaa rakentaa lapsen ehdoilla. Lapsiystävällisessä kodissa korostuvat käytännölliset näkökulmat: kestävät materiaalit, helposti hoidettavat pinnat ja kaikkien vaarojen poissulkeminen.Kulttuurimme arvostaa käytännöllisyyttä.Portaat, terävät kulmat ja lasivitriinit ovat uhkia. Lautalattiaa on hankala huoltaa, valkoiset seinät likaantuvat ja puinen työtaso menee pilalle nopeasti, ellei sitä jaksa öljytä säännöllisesti.suunnitelleet remonttia käytännöllisyyden ehdoilla. Halusimme kodin, jossa viihdymme ja joka miellyttää ainakin omaa silmää. Minulle ”käytännöllinen” on aika usein ”ruman” synonyymi.Ulkoeteiseenkin laitoimme omapäisesti valkoisen lautalat­tian. Käytännön ihminen sitä varmasti kauhistelee, ja totta onkin, että kurajäljet erottuvat siinä oikein erinomaisesti! Mutta ainakin näen, milloin lattia kaipaa pesua. Likainenhan se harmaa laattalattiakin olisi, sitä vain ei yhtä selvästi huomaisi. Juuri siitä syystä moni tietysti valitsee eteiseensä mieluiten sen harmaan laatan.Käytännöllinen ihminen ajattelee, että kohta nuo uudet kaapinovet ovat täynnä mustekynänjälkiä, mustikkaa ja sinitarraa. Niinhän siinä tietysti käykin.Mutta en ole koskaan ymmärtänyt, ketä varten kotia pitäisi säästää. Lattian voi hioa, jos sen kuhmut tai naarmut alkavat ahdistaa liikaa. Seinät voi maalata, kaapinovet vaihtaa. Ja vielä: miksi lapsia varten olisi sopivaa sisustaa kehnommillakin materiaaleilla? Kai lapsetkin ansaitsevat ympärilleen kaunista?ei ole kaikkein käytännöllisin asumisratkaisu ylipäänsä. Tänne ei ole suunniteltu kodinhoitohuonetta, paikkaa pyykkitornille tai runsaasti säilytystilaa. Lattiat notkuvat ja monet remontoinnin ratkaisut joudutaan tekemään niin kuin tässä tilassa nyt ylipäänsä on mahdollista, soveltaen.Mutta minulle talomme onkin koti, ei jälleenmyyntikohde. Ja vaikka päätyisimmekin myymään talon, tuskin kukaan haluaisi ostaa juuri meidän kotiamme. Seuraavatkin ostajat näkevät talossa varmasti mahdollisuuden toteuttaa omia unelmiaan.Joillekin se saattaa tarkoittaa käytännöllistä kodinhoitohuonetta, meille eteisessä hiljakseen harmaantuvaa lautalattiaa.