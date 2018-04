Koti

Lojuuko teilläkin pyykinkuivaus­teline olohuoneen nurkassa? Näin kodinhoito­huone remontoidaan vanhaan rivi- t

Pyykit ovat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Perinteinen

Karhun

Oivalsin, että kodinhoitohuoneen voisi tehdä alakerran varastoon.

Nelihenkinen

Karhujen

Valmis

Helsingin

Vuokra­huoneis­ton

Kodinhoito­huone on myös säilytystila ja siivouskomero

Kuten

Parasta

Sanna Manderin

Jänicken

https://www.hs.fi/remontointi/