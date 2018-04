”Pois aamukomentoon pohjautuvasta työnjakomeiningistä” – luottamus jouduttaa töitä työmaalla, sanoo rakennusalan kouluttaja Anssi Koskenvesa

Koti

Yksi tavallinen puute rakennushankkeissa on se, ettei suunnittelua käytännössä johda kukaan.

tuottavuus kohenee, kun ammattilainen luottaa toiseen ammattilaiseen. Todennäköisimmin pärjää työmaa, jossa mestari luottaa työntekijöihinsä ja kunnioittaa heitä, sanoo Anssi Koskenvesa. Hänellä on tutkija- ja kouluttajakokemusta alalta kolme vuosikymmentä.”Ääriesimerkkinä voi pitää työmaata, jossa oli tilaajan toivomuksesta hyödynnettävä vankityövoimaa. Vastaava mestari otti vangit yksitellen keskusteluun ja kysyi, mitä kukin haluaisi työmaalla tehdä. Kun homma sitten oli käynnissä, tilaaja tuli äimän käkenä ihmettelemään, mitä työmaalla oli tapahtunut, kun vastaava mestari oli saanut työt etenemään”, Koskenvesa kertoo.Koskenvesan mukaan pitkälti oikeasta johtamiskulttuurista. Hän itse kouluttautui vanhan johtamiskulttuurin aikana.”Opettelen edelleen pois Otaniemessä opitusta näkökulmasta, jossa korostui ongelmiin varautuminen ja tehtäväkuvien mukainen sitoutuminen.”Suomalainen johtamiskulttuuri on muuttunut, ja erityisesti se koskee rakentamista, jossa omien miesten käytöstä on siirrytty aliurakoitsijoiden johtamiseen.”Siirrymme luottamuksen ja yhteistyön malliin, pois perinteisestä aamukomentoon pohjautuvasta työnjako­meiningistä.”on toimitusjohtajana Mittaviiva-nimisessä yrityksessä. Sen hän perusti kahden muun ammattilaisen kanssa 1990-luvun alussa. Yritys muun muassa kehittää rakennusalalle uusia toimintatapoja sekä kouluttaa.”Rakentamisen kulttuurissa on edelleen paljon kehitettävää. Yksi tavallinen puute rakennushankkeissa on se, ettei suunnittelua käytännössä johda kukaan. Suunnittelua tulee johtaa yhtä lailla kuin tuotantoa työmaalla.””Pääsuunnittelija ei sitä voi tehdä, siinä mielessä termi saattaa johtaa harhaan. Pääsuunnittelija vastaa suunnittelun yhteensovituksesta, mutta jonkun on aidosti johdettava suunnittelun prosesseja.”on tuttu näky esimerkiksi allianssitiimien kouluttajana tai niin sanottuihin lean-menetelmiin perehdyttäjänä.Pelkkä tekninen uudistustyö ja lisäoppi ovat Koskenvesan mukaan kuitenkin vain osatotuus, kun pyritään parantamaan tuottavuutta ja yhteistyötä rakentamisessa.Jotta tämä ikuisuuspulma olisi ratkaistavissa mahdollisimman hyvin, on pureuduttava yhteistyön laatuun ja siihen, miten ihmiset suhtautuvat toisiinsa. Tätä viestiä mies vie rakennusalan yrityksiin.