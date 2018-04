Koti

Kodinhoitohuoneen voi tehdä vaikka eteiseen, kunhan se on kaunis ja sopii muuhun sisustukseen

Sisustussuunnittelijat

1. Trendit.

2. Toiminnot.

3. Pieneen tilaan.

4. Sisustus.

5. Värit.

6. Materiaalit.

7. Riittävästi kaikkea.

Selvitä viemäröinti ennen kuin alat remontoida

Tiina Hautala https://www.hs.fi/haku/?query=tiina+hautala Dejligistä ja Sanna Siik-Keskisarja https://www.hs.fi/haku/?query=sanna+siik-keskisarja Keittiömaailmasta antavat seitsemän vinkkiä, miten kodinhoitohuoneesta tai -tilasta saa tyylikkään ja toimivan. HS kirjoitti 22. huhtikuuta, miten espoolainen Karhun perhe muutti rivitaloasuntonsa varaston kodinhoitohuoneeksi. https://www.hs.fi/koti/art-2000005651721.html Helsingin keskustassa asuvien Mandereiden vuokrakodin monitoimitilan oli suunnitellut ja toteuttanut entinen asukas, joka on sisustusarkkitehti.Iso trendi on, että ihmiset haluavat tehdä arjestaan entistä toimivampaa: kaikenlainen järjestäminen ja järkevöittäminen kiinnostaa.Ajan henkeen kuuluu myös kodinhoitohuoneiden ja -nurkkausten suunnittelu ja remontointi toimiviksi kokonaisuuksiksi. Tavaroille ja kaikille toiminnoille on määritelty omat paikkansa.Toiminnot halutaan useimmiten piiloon, eli pesukoneita ja muita laitteita sijoitetaan kaapistoihin tai liuku- ja taitto-ovien taakse.Myös koteihin, joissa ei ole mahdollisuutta erilliseen kodinhoitohuoneeseen, halutaan kodinhoitopisteitä tai -nurkkauksia.Pieniinkin kerrostalokoteihin toivotaan huoltoa helpottavaa pistettä, jossa hoituvat pyykinpesu, silitys ja kuivaus sekä on tilaa siivoustarvikkeille.Kodinhoitotilan estetiikkaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota; usein kodin muun sisustuksen sävymaailman ja tyylin halutaan jatkuvan myös kodinhoitohuoneessa.Toisaalta siihen ei sijoiteta niin paljon rahaa kuin ”paraatipaikkojen”, kuten keittiön, remontointiin. Kodinhoitohuoneen materiaaleissa voidaan säästää.Keittiössä musta on muotia, mutta kodinhoito­huoneen suosikkiväri on yhä valkoinen. Kaapin­ovisuosikkeja ovat vaalea puukuviointi tai vaalean harmaa tai valkoinen väri mattana.Trendi­tietoisimmat tavoittelevat murrettujen ja utuisten sävyjen harmonisia kokonaisuuksia.Tason halutaan olevan helppohoitoista kiveä tai laminaattia. Myös terästasoja, sellaisia kuin vanhat tiskipöydät olivat, hankitaan taas jonkin verran.Uudis­kohteissa kodinhoito­huoneiden lattiat ovat laattaa tai mikro­sementtiä, mutta vanhoissa kohteissa ne saattavat olla myös parkettia, laminaattia tai vinyylilankkua.Hyvässä kodinhoito­tilassa on pyykkihuoltoon kuuluvien asioiden lisäksi tarpeeksi työskentelytasoa, kierrätyspisteitä, hyvä valaistus ja riittävästi pistorasioita.

Mihin voi tehdä kodinhoito­huoneen tai -pisteen, suunnittelija Sanna Siik-Keskisarja Keittömaailma Tammistosta?

”Vaikka mihin. Olen suunnitellut kodinhoitotilan esimerkiksi vanhan kerrostaloasunnon eteiseen. Pyykinpesu- ja kuivauspiste kätkettiin liukuovien taakse. Suosittua on muuttaa makuuhuone kodinhoito­huoneeksi, kun aikuistunut lapsi muuttaa kotoa. Kodinhoitohuoneita tehdään myös kylpyhuoneen jatkeeksi ja vaatehuoneisiin.”

Jos kodinhoitotilaa alkaa suunnitella huoneeseen, joka on muussa käytössä, mitä pitää ottaa huomioon?

”Ensimmäinen kysymys on, halutaanko kodinhoitotilaan vesipiste ja pyykinpesukone. Jos halutaan, huone on viemäröitävä. Muutos alkaa silloin rakenne­suunnitelmasta, jonka taloyhtiö hyväksyy.”

Kuinka paljon tilaa kodinhoito­huone vaatii?

”Kymmenen neliötä on oikein hyvä tila, mutta olen tehnyt kodinhoito­nurkkauksen myös kolmeen neliöön.”

Mikä on suurin ero uuden omakotitalon kodinhoito­huoneen ja vanhaan taloon remontoidun kodinhoito­huoneen välillä?

”Uudiskohteiden kodinhoito­huoneissa on miltei poikkeuksetta uloskäynti pihalle. Nämä kodinhoitohuoneet toimivat myös kura- tai sivueteisinä, joissa on lattiakaivo ja -allas ja joissa suihkutetaan sisälle tulevia koiria ja kurahousuisia lapsia. Remontoiduissa kohteissa harvemmin on uloskäyntiä tai lattiakaivoa. Ne ovat ennen kaikkea vaatehuolto­huoneita, joissa pestään, kuivataan ja silitetään pyykki.”