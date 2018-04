Koti

Trampoliinilla pomppiessa sattuu paljon murtumia ja aivotärähdyksiä – näin hypit turvallisesti, neuvoo Tukes

on ehtinyt vaatia jo tramppaa pihalle talven jälkeen. Trampoliinilla hyppiminen on hyvää liikuntaa, mutta pomppijoille sattuu paljon onnettomuuksia, kuten käsien ja jalkojen murtumia ja aivotärähdyksiä.Vahinkoja voi ehkäistä huolehtimalla turvallisuudesta seuraamalla Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin tuoreita ohjeita.kannattaa koota mukana tulleiden ohjeiden mukaan, sijoittaa se oikeaan paikkaan ja varustaa turvaverkolla.Vaaratilanteita syntyy esimerkiksi silloin, kun trampoliinilla hyppii monta ihmistä yhtä aikaa. Jos eri painoiset ihmiset käyttävät trampoliinia yhtä aikaa, vaarana on, että pienemmät hyppivät voivat lentää trampoliinilta pois tai suuremmat hyppijät pudota pienempien päälle. Tällöin pienen hyppijä raajat murtuvat helposti.Vammoja on tullut myös kokeneille harrastajille, kun rohkeus kasvaa ja riskejä otetaan. Volttien ja kuperkeikkojen tekijät saattavat pudota trampoliinille pää tai niska edellä, ja vammat voivat olla vakavia., mitä pitää ottaa huomioon, kun ostaa, asentaa ja käyttää trampoliinia.Vertaile eri tuotteiden ominaisuuksia, kuten vakautta sekä jousien, koukkujen ja kehikon päällä käytettyjä pehmusteita.Varmista, että mukana on suomen- ja ruotsinkieliset kokoamis- ja käyttöohjeet.Tarkista, että trampoliinin mukana tulee turvaverkko.Sijoita trampoliini mahdollisimman tasaiselle alustalle, kuten hiekalle tai nurmikolle niin, että trampoliini on vakaasti.Huolehdi, että ympärillä on riittävästi vapaata tilaa ja että alla, sivuilla ja yläpuolella ei ole teräviä tai kovia esteitä tai seiniä, puun oksia, muita harrastusvälineitä tai sähköjohtoja.Kokoa trampoliini huolellisesti mukana olevien ohjeiden mukaisesti. Ole erityisen tarkkana, kun kiinnität trampoliinin jalkoja.Asenna turvaverkko ohjeiden mukaisesti.Ovatko kaikki osat ehjänä? Vaihda rikkoutuneet osat uusiin.Ovatko jalat kunnolla kiinni ja verkko ehjä?Aikuisen on hyvä valvoa lapsen ja nuoren hyppimistä.Trampoliinilla saa hyppiä vain yksi kerrallaan.Opettele ensin perushypyt ja siirry vasta taitojen karttuessa vaikeampiin.Tyhjennä taskut ennen pomppimista. Terävät tai kovat esineet vaatteissa lisäävät riskiä loukkaantua.Älä hypi väsyneenä – silloin sattuu herkemmin onnettomuuksia.Älä pompi sateella, koska trampoliinin matto voi olla liukas.Älä hypi kännissä.Kun trampoliinilla ei hypitä, varastoi se sellaiseen paikkaan, ettei sitä voi käyttää ilman valvontaa.