Helsinkiin rakennetaan rivitalo massiivipuu­levyistä, ensimmäistä kertaa Suomessa – ”Olot olivat hankalat, syk

”On vaikea uskoa, että kukaan maksaisi ekstraa massiivipuusta.”

Ilman liimaakin voi rakentaa levystä

HS kirjoitti

”Nykyisissä puukerrostaloissa on puuta vain noin neljännes, loppu on esimerkiksi mineraalivillaa, kipsilevyä, tasoitetta, muovikalvoja, liimaa, maalia ja teippiä”, sanoi arkkitehti Lars-Erik Mattilahttps://www.hs.fi/haku/?query=lars-erik+mattila HS:n jutussa.