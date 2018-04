Kerrostalon perustukset pettivät Vantaan Tikkurilassa, tilalle rakennetaan uusi – Milloin talorähjän purku kannattaa?

Koti

Kerrostalon perustukset pettivät Vantaan Tikkurilassa, tilalle rakennetaan uusi – Milloin talorähjän purku kan

Vantaan

Taloyhtiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhaa

Purku voi olla hyvä diili

Kerrostalon

https://www.hs.fi/koti/art-2000005606805.html

Huonokuntoisimmatkin

Omakotitalojen Lintuvaara kaupungistuu

Laptilla

Muuttoliikkeen

https://www.hs.fi/extra/taloyhtio/18032018/