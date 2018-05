Asuntoilmoitusten kuvissa huonekasveja säilytetään eteisen hattuhyllyllä ja jokaisessa keittiössä on söpö basilika – ”Nyt on muodissa eukalyptuksen oksa”

Koti

Asuntoilmoitusten kuvissa huonekasveja säilytetään eteisen hattuhyllyllä ja jokaisessa keittiössä on söpö basi

Netin

https://www.hs.fi/koti/art-2000005599725.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

Tyhjien

Kaikella

Asuntojen

HS kokosi yhteen asunto­ilmoitusten stailattuja kuvia:

Kiinteistöliiton

HS ja Oikotie ovat samaa Sanoma-konsernia.