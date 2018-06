Uusi ilmiö nostaa asuntojen ja tonttien hintoja etenkin Helsingin seudulla – Yhä useampi uudistalon tontti tai osa siitä on tonttirahaston omistuksessa

Koti

Uusi ilmiö nostaa asuntojen ja tonttien hintoja etenkin Helsingin seudulla – Yhä useampi uudistalon tontti tai

Tonttirahastot

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tonttia koskevat tiedot epäselviä

Rakennuslehti

Tontti kannattaisi lunastaa

Taloyhtiön

Länsi-Pasilan yksiössä tontti nostaa neliöhintaa 1 700 eurolla

Otetaan

Kommentti: Tonttirahastojen kasvu voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä

Kirjoitin

ovat voimakkaasti kasvanut trendi kuumentuneilla asuntomarkkinoilla. Yhä useammin asunto-osakeyhtiön tontti on erotettu omaksi kokonaisuudekseen ja myyty rahastolle. Ostaja maksaa asuntokohtaisesta tonttiosuudesta rahastolle vuokraa, ellei lunasta osuuttaan.Tonttien eriyttäminen asuntokaupassa on vaikeuttanut entisestään ostajien mahdollisuuksia hahmottaa asuntojen kokonaishintaa ja todellisia asumiskustannuksia.Rakennuslehden selvityksen mukaan tonttirahastot ovat erityisesti pääkaupunkiseudun ilmiö. Menettely on yleistä: Vantaalla rahastot omistavat yli kolmasosan viime aikoina myyntiin tulleiden rakennusliikkeiden rakentamien tai rakennuttamien asuntojen tonteista.rahastojen osuus on hieman alle kolmannes sääntelemättömien omistusasuntojen tonteista. Espoossa ja Kauniaisissa tonttirahastojen osuus on vajaa viidesosa omistuskohteiden tonteista.Asuntoon sisältyvän tonttivastuun suuruus on Helsingissä keskimäärin 900 euroa neliöltä sekä Espoossa ja Kauniaisissa 850 euroa. Vantaalla tontit ovat selvästi naapurikaupunkeja halvempia: 500 euroa neliöltä.Vaikka asuntojen rakentaminen tonttirahastojen tonteille on yleisintä pääkaupunkiseudulla, menettelyä käytetään myös muualla, esimerkiksi Turussa, Järvenpäässä, Tampereella ja Oulussa.kävi läpi tietoja lähes 200 asunto-osakeyhtiöstä, joissa yhtiön tontti tai osa siitä on rahaston omistuksessa. Kohteet ovat olleet rakenteilla tai niistä on myyty asuntoja kahdentoista viime kuukauden aikana.Selvitys osoittaa, että tontista kerrotaan asuntoilmoituksissa usein hyvin puutteellisesti. Erityisen kehnosti annetaan tietoja ennakko­markkinoinnissa olevista asunnoista.Osassa ilmoituksia kerrotaan vain, että asunto on vuokratontilla. Joissakin tontin lunastushinta ja kuukausittainen tonttivastike on kerrottu selkeästi, mutta usein yksiselitteisiä tietoja on vaikea löytää.Iso ongelma on, että tontin kustannusten vertaileminen eri kohteissa sijaitsevien asuntojen kesken on lähes mahdotonta.Osassa taloyhtiöitä vain osa tontista on rahaston omistuksessa. Esimerkiksi Helsingin Vallilassa Konepaja-alueella YIT:n kohteissa on tyypillistä, että 40 prosenttia asunnon tonttiosuudesta on omistustonttia ja loput 60 prosenttia on rahastolla. Tontin loppuosan lunastaminen maksaa tällä alueella 700–800 euroa neliöltä.Tontin omistajaa ei yleensä mainita asuntoilmoituksessa lainkaan. Myös omistajalle maksettavan koron suuruudesta vaietaan. Rakennuslehden laskelmien mukaan taloyhtiöt maksavat sijoittajille keskimäärin noin viiden prosentin tuottoa tonttiin sitoutuneelle pääomalle. Se on yli viisi kertaa kalliimpaa rahaa kuin tyypillinen taloyhtiön pankista ottama laina tällä hetkellä.kannattaisikin lunastaa tontti itselleen. Tähän tarvittavan rahoituksen hankkimista vaikeuttaa kuitenkin se, jos yhtiölaina on ennestään iso.Myös tonttihinnan nousumekanismi jää yleensä ilmoituksissa hämäräksi. Tyypillisesti tontti kallistuu vähintään elinkustannusindeksin tahdissa, mutta hintaa voidaan korottaa myös vakiokorotuksilla.Tontin osuutta ei ole lisätty asunnon velattomaan hintaan, mutta selkeimmissä ilmoituksissa kerrotaan tontin sisältävä asunnon kokonaishinta.esimerkki Helsingin Länsi-Pasilassa sijaitsevasta asunto-osakeyhtiöstä. Siellä 34 neliön yksiön myyntihinta on 57 859 euroa ja velaton hinta 192 210 euroa. Yhtiölainaa on 70 prosenttia eli 134 351 euroa.Huoneiston tontin lunastushinta on arviolta 59 364 euroa, mikä nostaa asunnon kokonaishinnan 251 574 euroon. Tontti nostaa asunnon neliöhintaa 1 746 eurolla, ja neliöhinnaksi tulee 7 399 euroa.Jos asunnon ostaja ei lunasta tonttia, tonttivastike on 7,96 euroa neliöltä. Se on lähes kaksinkertainen hoito­vastikkeeseen (4,10 euroa) verrattuna. Esimerkki­yksiössä hoitovastike on 139 euroa ja tonttivastike 270 euroa kuussa.Taloyhtiön 2 504 neliön tontin hinnaksi tulee 4,4 miljoonaa euroa.helmi­kuussa 2016 taloyhtiö­lainojen nopeasta kasvusta. Silloin asia oli uutinen, mutta sen jälkeen monet tahot Finanssi­valvontaa myöten ovat heränneet ongelmaan. Tontti­rahastojen kasvu on toinen vaivihkaa vahvistunut kehitys­trendi, joka voi aiheuttaa ikäviä yllätyksiä.Kaunis ajatus on, että tontin erottaminen asunnon kaupasta helpottaa oman asunnon ostamista. Näin voi parhaimmillaan olla, mutta menettely näyttää nostavan sekä tonttien että asuntojen hintoja. Asunnon ja tonttiosuuden yhteishinta voi olla selvästi kalliimpi kuin mitä asunto olisi maksanut normaalille omistustontille tehtynä.Pieni myyntihinta, iso yhtiölaina ja sen lyhennysvapaat hämärtävät ostajan käsitystä asumisen todellisista kuluista. Velkaan verrattava tonttiosuus pahentaa sekamelskaa. Riskinä on, että asukas ei selviä maksuista korkojen noustessa.Sijoittajalle tonttirahastot takaavat noin viiden prosentin vakaan tuoton. Riski on lähes olematon, sillä asuntoyhtiön asukkaat huolehtivat maksuista yhteisvastuullisesti.