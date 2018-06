Helsingin Sörnäisissä aiotaan onnistua lähes mahdottomassa yhtälössä: alueelle rakentuu halpoja koteja nuorille – keskivuokra on alle 20 euroa neliöltä ja osa asunnoista on lofteja

Koti

Helsingin Sörnäisissä aiotaan onnistua lähes mahdottomassa yhtälössä: alueelle rakentuu halpoja koteja nuorill

Helsinkiin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Molemmat

Kalasatamassa

Sompasaaressa

Sompasaari

Kalasatamassa

HS ja Oikotie kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.