Näin pääset rikkaruohoista eroon ällistyttävän nopeasti – tarvitset vain veitsen

kitkeminen on useimmista joko rentouttavaa tai puuduttavaa puuhaa.Letkeästi suhtautuva nauttii siitä, että kitkiessä ei tarvitse ajatella mitään ja että työnsä tulokset näkee heti. Työläänä hommaa pitää se, jota joutuu kitkemään vasten tahtoaan.Iso urakka rikkaruohojen kitkemisestä tulee, jos kasvimaa sijaitsee mökillä tai muussa paikassa, jossa ei käydä säännöllisesti: ei joka päivä tai edes joka viikko.Rikkaruohot saattavat vallata taimirivit niin, että kasvimaa näyttää tuuhealta ruohomatolta. Silloin etenkin aloittelijan on vaikeaa tunnistaa ja löytää taimia saati pelastaa niitä. Ja jos poistaa rikkaruohot sormilla nyppimällä, pienet taimet irtoavat helposti rikkakasvien mukana.on helppo ratkaisu: käytä kitkemiseen terävää, sahalaitaista veistä. Työ on nopeampaa ja tarkempaa kuin sormilla nyppiminen, ja taimet säästyvät.Jos olet kokenut kalanperkaaja tai vihannesten pilkkoja, opit tekniikan helposti.Kitke veitsellä rikkaruohot taimirivistä pätkä kerrallaan. Jos rikkaruohoja on paljon, voit kokeilla, olisiko sinulle helpompi tapa taivuttaa kasveja varovasti sivuun ja erotella taimet ja rikkaruohot toisistaan siellä. Rivin sivusta veitsellä kitketyt rikkaruohot on joka tapauksessa helppoa napata keruuastiaan.kitkiessä voit samalla harventaa myös taimia, jos ne kasvavat liian tiheässä.Lopuksi multaa taimet, sekin onnistuu veitsen avulla nopeasti.