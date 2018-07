Koti

Helsinkiläis­perhe muutti kokonaan puusta rakennettuun rivitalokotiin – massiivi­puulevy tekee tuloaan erilais

Kesäkuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Wäinölä

Talon

Wäinölä

Puurakentaminen

Moni

Suomessa ei ole kovin paljon massiivipuuosaajia

Arkkitehtejä

Laajasalon

Raken­nuksen

Entä

Lundqvistit

Massiivi­puun

Ainoa yllätys

Porin Asuntomessuihin