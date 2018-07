Tuliko lutikoita kotiin tuliaisena ulkomaanmatkalta? Katso, korvaako oma kotivakuutuksesi niiden aiheuttamat tuhot

Koti

Tuliko lutikoita kotiin tuliaisena ulkomaanmatkalta? Katso, korvaako oma kotivakuutuksesi niiden aiheuttamat t

Lutikat

Vakuutusyhtiöistä

Kalusteet voidaan joutua hävittäämään

Kerro lutikka­havainnoista heti taloyhtiölle

ovat lisääntyneet pääkaupunkiseudulla. Niitä päätyy koteihin esimerkiksi matkoilta.Kotivakuutuksesta ei kuitenkaan ole paljon apua, jos verenhimoiset syöpäläiset valtaavat kodin, selviää Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen tekemästä selvityksestä.Fine kysyi kahdeksasta vakuutusyhtiöstä, miten ne korvaavat lutikkavahinkoja. Vertailussa olivat mukana Fennia, Folksam, If, Lähi-Tapiola, OP Eurooppalainen, Pohjantähti, Suomen Vahinkovakuutus ja Turva.vain If maksaa korvauksia kotivakuutuksesta, jos kotona pitää tehdä tuholaistorjuntaa. Turva kuuluu ainoastaan omakotitalojen kahteen laajimpaan kotivakuutukseen.Vakuutuksista ei korvata esimerkiksi tilapäismajoitusta.Matkalaukun ja matkatavaroiden puhdistuskuluja korvaa kuusi vakuutusyhtiötä matkatavara­vakuutuksestaan. Näitä ovat Fennia, Folksam, Lähi-Tapiola, OP Eurooppalainen, Suomen Vahinkovakuutus ja Turva.Vain If ja Pohjantähti eivät korvaa puhdistuskuluja.Ifiä, Pohjantähteä ja Suomen Vahinkovakuutusta lukuun ottamatta vakuutusyhtiöt korvaavat matkatavarat ja matkalaukun silloin, kun omaisuus joudutaan hävittämään.Suomen Vahinkovakuutus tuottaa vakuutuspalveluja POP Pankille ja Säästöpankille.vastaa siis viime kädessä itse tuholaistorjunnan kuluista.Lutikat ovat hankalia matkaseuralaisia, sillä ne lähtevät helposti mukaan, selviävät pitkään ilman ruokaa ja leviävät nopeasti.Tuholaiset piileskelevät ahtaissa paikoissa, kuten lattialistojen ja pistorasioiden takana, kodinkoneiden sisällä sekä sänkyjen ja sohvien uumenissa.Pelkkä lutikoiden torjunta voi maksaa muutamasta sadasta eurosta noin tuhanteen euroa. Tarvittaessa pitää korjata torjunnassa rikottuja pintamateriaaleja.Jos syöpäläiset ottavat huonekalut tukikohdakseen, kalusteet joutuu yleensä hävittämään ja ostamaan uudet tilalle.suosittelee kertomaan lutikkahavainnoista heti isännöitsijälle ja vuokranantajalle. Lutikat voivat levitä rakenteiden kautta myös naapurihuoneistoihin.Lutikoita tapetaan muun muassa lämmöllä. Lämpökäsittelyssä paikat, joissa lutikat lymyävät, lämmitetään yli 55-asteiseksi, jolloin lutikat ja niiden munat kuolevat.Vaihtoehtoisesti asunto voidaan myrkyttää. Myrkytys saatetaan joutua toistamaan useaan kertaan.Tekstiilien puhdistamiseen käytetään myös höyrypesuria, jonka yli sata-asteinen vesihöyry vie hengen lutikoilta. Käsittely ei sovi kaikille materiaaleille.