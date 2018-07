Haaveiletko asuntosijoittamisesta? Lue tämä juttu riskeistä ennen kuin teet mitään

Tausta

Asuntosijoittaja, varaudu myös näihin riskeihin



Euroopan unioni. Euroopan keskuspankki EKP ilmoitti kesäkuussa aloittavansa velkakirjojen osto-ohjelman alasajon. Se tarkoittaa sitä, että koron nousu on lähellä. Samaan aikaan Italian epävakaa tilanne aiheuttaa ison poliittisen riskin koko Euroopalle.



Ruotsi. Jos Ruotsissa asuntojen hinnat laskevat vielä paljon, ruotsalaisten on pakko alkaa kuluttaa vähemmän, millä on suoria seurauksia Suomen taloudelle.



Tukijärjestelmä. Tällä hetkellä tukijärjestelmä ohjaa ihmisiä asumaan yksin yksiöihin. Jos järjestelmää muutetaan perheitä ja kimppakämppiä suosivaksi, se vähentää pienten asuntojen kysyntää.



Verotus. Päättäjät voivat kiristää pääoma tuloveroa. Lisäksi voi tulla muutoksia siihen, millä tavalla asuntosijoittajat voivat vähentää rahoitusvastikkeet verotuksessaan.



Taloyhtiölainat. Pankkien mukaan taloyhtiön riskiä kasvattaa se, jos siellä on paljon sijoittajia. Silloin yhtiölainan saanti vähintään kallistuu. Osa vanhoista taloyhtiöistä ei edes saa lainaa pankista, jos korjausvelkaa on paljon.



Vuokratilastot. Tilastojen perusteella vuokrataso nousee vuosi vuodelta. Todellisuudessa nyt tehtävissä uusissa vuokrasopimuksissa vuokraa on yhä useammin jouduttu laskemaan, mikä johtuu vuokra-asuntojen ylitarjonnasta. Kun vuokralainen vaihtuu, uudelta vuokralaiselta ei saakaan samaa vuokraa.



Asunto­sijoitus­rahastot. Monilla rahastoilla on niin isot kulut, että suurin osa vuokratuotoista menee niihin. Rahastojen tuotto on tehty pääasiassa asuntojen arvon nousulla. Jos sijoittajat alkavat lunastaa osuuksiaan, rahaston on pakko alkaa realisoida asuntoja, mikä voi johtaa siihen, että myyntiin tulee yhtä aikaa paljon pieniä asuntoja.