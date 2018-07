Koti

Terassi tulessa, palju kallellaan ja kamiina rikki – varmista ainakin nämä asiat ennen paljun hankkimista

Paljut

eli kylpytynnyrit ovat yleistyneet kesämökkien ja omakotitalojen pihoilla viime vuosina. Helsingin Sanomat keräsi vinkkejä, mitä paljusta haaveilevan tulee tietää kustannuksista, asennuksesta ja huollosta.

Paljonko palju maksaa?

Palju ei ole heräteostos, sillä sen hankkimista harkitaan yleensä pari vuotta. Tavallisen puulämmitteisen paljun saa 1 500–2 600 eurolla.Kylpytynnyripakettiin kuuluu tavallisesti kamiina, tyhjennysventtiili, piippu ja piipunhattu sekä asennustarvikkeita.Lisävarusteet nostavat hintaa. Niitä ovat muun muassa raput, kannet ja polyuretaanieristys sekä allasosan valaiseva ledivalaistus. Yhä useampi ostaja haluaa paljuun myös porejärjestelmän.

Mikä on oikea koko?

Suomen suosituin palju on mitoitettu 4–6 hengelle. Niitä on kuitenkin tarjolla aina kahden ihmisen malleista 14 ihmisen jätteihin. Liian suurta paljua ei kannata ostaa vain siksi, että sitä käytetään isolla porukalla kerran vuodessa juhannuksena. Palju kannattaa koeistua ennen ostopäätöstä. Esimerkiksi liian matala selkänoja ei ole talvella mukava, kun hartiat jäätyvät.

Mitä materiaalia paljun pitäisi olla?

Vaikka kokopuisella paljulla on vakaa kannattajakuntansa, se on jäämässä pois markkinoilta. Puu ei ole kätevin vesialtaan materiaali. Suosiotaan kasvattavat paljut, joiden sisäosa on muovia tai lasikuitua.Muovi on yleisin sisäallasmateriaali. Se ei vaadi muuta huoltoa kuin pesun harjalla ja mäntysuovalla tai painepesurilla silloin tällöin. Myös lasikuidun huolto on helppoa. Riittää kun sen pesee hyvin silloin tällöin ja vahaa kerran vuodessa lasikuidulle sopivalla vahalla.Paljun ulkoverhoilu tarvitsee käsittelyä riippuen materiaalista. Mökkipaljun yleisin ulkoverhoilu on petsattu kuusipuu. Puu on hyvä öljytä kerran vuodessa. Jos ulkoverhoilu on komposiittilautaa, se ei tarvitse käsittelyä.

Mitä paljun käyttö maksaa?

Käyttökustannukset ovat pienet. Suurin kustannus on vesi, joka on hyvä vaihtaa joka käytön jälkeen, jos paljussa ei ole suodattimia. Jos palju täytetään järvi- tai merivedellä, vedestä ei tule kustannuksia.Jos palju täytetään vesijohtovedellä, kannattaa täyttökustannukset laskea. Veden hinnoissa on suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Keskimäärin vesi maksaa Suomessa 5,68 euroa kuutiolta. 3–5 hengen paljuun menee vettä 1 250 litraa, jolloin yksi kylpykerta maksaa noin seitsemän euroa.Paljua hankkiessa on hyvä miettiä, kannattaisiko investoida suodatusjärjestelmään. Hiekkasuodattimet maksavat 250–400 euroa. Suodattimin varustellussa paljussa samaa vettä voidaan käyttää kuukausia.Yli 90 pro­senttia suoma­laisista mökki­paljuista lämpiää puu­kamiinalla. Puuläm­mitteinen kamiina on halpa, jos puuta on saatavilla esimerkiksi omasta metsästä. Jos haluaa veden nopeasti lämpimäksi, kannattaa maksaa enemmän ja ostaa tehokas kamiina.Tehokas puukamiina lämmittää 4–6 hengen paljun kesällä kahdessa tunnissa. Pienempitehoinen kamiina lämmittää saman määrän vettä 3–4 tunnissa. Talvella lämmitysaikaa kannattaa varata tunti enemmän kuin kesällä.Vaihtoehtoina puulle on lämmittää palju kaasulla, sähköllä tai dieselillä.

Mikä on paras paikka?

Puulämmitteinen palju kannattaa sijoittaa vähintään kolmen metrin päähän rakennuksista paloturvallisuuden takia. Koska puukamiinan savuputkesta voi tulla kipinöitä, kamiinaa ei kannata sijoittaa puun alle.Kylpytynnyrin alustaksi pitää valita sen täyden painon kantava tasainen alusta. Sopivia ovat esimerkiksi sorapeti, laatat tai betoni. Paljua ei kannata asentaa suoraan maan päälle tai nurmikolle. Suosittua on upottaa palju terassiin. Silloin puukamiinan pitää olla terassin ulkopuolella.

Miten palju kestää talvella?

Jutun lähteinä toimivat Kiramin myyntipäällikkö Kalle Pakkala, TK-Kylpytynnyreiden Teemu Koivu ja Paljupihaan.fi:n Esko Latvala.

Pakkasrajaa paljun käytölle ei ole, sillä palju kestää talven hyvin. Monen mielestä paljussa kylpeminen on sykähdyttävimmillään pakkasella, kun vesi nousee höyrypilvenä.Kamiinat ovat joko alumiinista tai ruostumattomasta teräksestä, joten kamiinaa ei tarvitse suojata talvella. Jos kamiinaa ei käytetä talvella, se kannattaa puhdistaa hyvin.Tyhjennysputkeen ei saa jäädä vettä, joka voi jäätyä pakkasella. Jos putket ovat jäätyneet, tynnyriä ei saa käyttää ennen kuin kaikki osat ovat auki ja vedenkierto toimii normaalisti.Toinen talvikäytön uhka on, että alumiinikamiinaan on jäänyt pieni määrä vettä ja se on jäätynyt. Jos jäinen kamiina sytytetään, se voi rikkoutua.