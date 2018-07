Koti

Kotipihalta löytyi lääke mökkikuumeeseen – ei piinaavia automatkoja eikä stressiä pakkaamisesta

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa. hs.koti@hs.fi

uulun siihen laajaan joukkoon suoma­laisia, joka haa­veilee omasta kesä­mökistä alle tunnin matkan päässä kotoa. Mökin tulisi sijaita mieluiten suuren vesistön rannalla, omassa rauhassa mutta palveluita lähellä.Haaveilu on eri asia kuin oman mökin osto. Vastaan tulevat monet realiteetit: raha, aika, jaksaminen. Jos jo asumme vanhassa talossa, ei ole varmaan järkevää hankkia toista huollettavaa paikkaa?Olenkin yrittänyt totuttautua ajatukseen, että minun kesämökkini on kotona. Päätimme viime keväänä hyvissä ajoin, että tänä kesänä emme liikahda kotoa juuri mihinkään, ainakaan mummolaa pidemmälle.piha, jossa voi kuulla luonnon äänet, haistaa kesän tuoksut, kävellä paljain jaloin ja juoda kahvit ulkosalla. Pyörällä pääsee hetkessä jokivarteen uimaan. Rauhaakin on: ympäröivä kylä on hiljennyt kesäksi, kun muut ovat lähteneet johonkin, kaiketi juuri mökeilleen.Kotimökillä on itse asiassa aika kivaa. On kaikki mukavuudet, ei ylimääräisiä kunnostustöitä, ei piinaavia automatkoja, ei pakkaamista. Kotoa pääsee helposti kauppaan tai voi tilata ruokaa kotiin. Sadesäällä voi katsella tv-sarjoja ja lämpiminä päivinä tehdä piknikin pihaan.Samalla kotipiha tulee aivan uudella tavalla tutuksi: olen päässyt seuraamaan läheltä vaatimattomien puutarhatöidemme tuloksia.maahan huolimattomasti lykätyt kasvit puskevat vartta vauhdilla, omenapuussa on raakileita, mansikkapuska teki muutaman marjan. Kaikki tämä on tietenkin itsestäänselvää – ja silti aivan ihmeellistä. Se kannustaa jatkamaan orastavaa puutarhaharrastusta.Vaikka monissa asioissa olen valmis kääntymään ammattilaisen puoleen, puutarhahommissa haluan kokeilla itse. Alan ymmärtää vähitellen niitä, jotka viettävät kesänsä siirtolapuutarhoilla ja palstaviljelmillä. Jotain maagista viljelyshommissa on.on osoittautunut oikein kelvolliseksi kesänviettopaikaksi. En silti tietenkään lakkaa haaveilemasta omasta rantapaikasta, mutta ehkä on hyvä, että haaveet pysyvät haaveena: mökkiaskareet omassa pihassa tuottavat vähitellen tulosta. Pihan pahimmat ryteiköt on jo raivattu, jotain uuttakin olen istuttanut. Ehkä vähitellen saamme jo satoakin viljelyksiltämme.