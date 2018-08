Koti

Sinitarraa vai yskänlääkettä? Moni haluaa merkitä mökkireviirinsä tarkasti tunnelmaan valitulla värillä

Jokaisella pihapiirillä on tunnusvärinsä.

änä kesänä helle on hel­linyt ulko­maalaria. Äkäi­sistä paar­moista ja ampiais­invaa­siosta huoli­matta piha­rakennuk­semme maalaus­urakka on loppu­suoralla. Muu­tama vuosi sitten valmistunut rakennus maalattiin vain kerran ja hutiloiden. Räystäät ja nurkat peittyvät vihdoinkin uudella maalikerroksella. Toimistotyöläisen hikeä ja ulkomaalia on virrannut litratolkulla. Panostin tällä kertaa myös varusteisiin. Suojalasit ja kevyet urheiluvaatteet helpottivat urakkaa. Kun hankalimmatkin kolot oli maalattu, olo oli lähes euforinen. Autotallimme vastamaalattu lomalaudoitus näyttää kuin uudelta.pitkään kesämökkimme ulkoväritystä. Kiemuraisen mökkitien varrella jokaisella pihapiirillä on tunnusvärinsä. Kapeilla mökkitonteilla pysytellään mieluusti yhdessä värissä, niin että pihat erottuvat toisistaan. Saunat, vajat ja huussit merkitään samalla sävyllä. Suurimmilla tiluksilla päärakennus maalataan usein muita rakennuksia heleämmällä värillä. Arkisempi punamulta sopii silloin paremmin navetan seinään.Naapuruston hirsimökeissä jylläävät siniharmaa ja maitokahvin eri sävyt. Vaaleat värit sopivat romantikolle, kuten sille mansardikattoisen huvilan omistajalle, jonka omenatarhassa vietetään ikuista kesäpäivää. Aidoin seinäväri on tietenkin ajan patinoima hirsi. Se häivyttää myös sen piilopirtin, jonka vain tarkkaavaisin löytää kallion suojasta käkkärämäntyjen keskeltä. Yhdelle naapurille sopii ulkoseinän väriksi rehti ruskea, toiselle lempeä lehmuksenvihreä. Arvokkain väri lienee kartanonkeltainen. Se suojaa mäen päällä ylväästi seisovaa talovanhusta, joka on nähnyt ruutuikkunoistaan kaikki kesät.lopullista värivalintaa päätimme tehdä kokeiluja lautamökkimme ulkoseinään. Hankimme maalinäytteitä, jotka sivelimme kulahtaneen punamultamaalin päälle. Lopulta seinältä löytyi sävyjä viileästä sinitarrasta äitelään yskänlääkkeeseen. Hiilenmusta väri viehätti, se tuntui modernilta ja peitti vanhan maalipinnan hyvin. Aluksi vähän arvelutti. Tuleekohan pihasta liian synkkä? Olisiko väri liian raju seesteiseen järvimaisemaan? Pelkäsimme turhaan. Tumma väri sopii hyvin metsäiselle tontille. Savusaunan seinäänkin musta sopii kuin nakutettu. Häkälöylyt saavat tupruta seinille. Valkoiset ikkunanpielet ja ovet keventävät rakennusten muuten tummanpuhuvaa olemusta. Nyt kun maalausurakka on valmis, reviirimme ilme on yhtenäinen. Täällä mökkeilemme me.