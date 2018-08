Koti

Kahdentuhannen euron höyryuuni, viidensadan lavuaari – Saako rakentaja rahastaa hitas-kohteissa mitä vain?

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vekin

Hitas-asunnot

Helsinki ei sääntele hitas-kohteiden muutostöiden hintaa.

Helsinki

Bonava

”Iso osa asiakkaistamme on ihan tyytyväisiä varustelutasoon, joka siellä on.”

Miksi

Asiakkaille ei korvata käyttämättä jääneitä tavaroita.

Hitas-järjestelmän