Uusia koteja nousee nyt kaikkialle, mutta kiinnostavatko ne enää ketään? Selvitimme, mitä asuntokaupalle kuuluu

Koti

Uusia koteja nousee nyt kaikkialle, mutta kiinnostavatko ne enää ketään? Selvitimme, mitä asuntokaupalle kuulu

Remaxin

Martinlaakso

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Joidenkin

Mahtavatko vanhojen asuntojen näytöt kiinnostaa ketään?

Helsingissä

Kaikki talouden mittarit ovat juuri nyt asuntokaupalle suotuisat.

Yksi

Helsingin kerrostaloasunnon hinnalla saa jo kaksi asuntoa Vantaalta

Suomessa

Useimmat

Kyse