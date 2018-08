Vielä kolme kuukautta sitten Jessi Laidlerille vakuutettiin, että Pasilan historiallisessa Toralinnassa on turvallista asua – Nyt kaikki vuokralaiset irtisanottiin

Koti

Vielä kolme kuukautta sitten Jessi Laidlerille vakuutettiin, että Pasilan historiallisessa Toralinnassa on tur

Entisessä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toralinnassa

Jessi Laidlerin

Kaikki

Laidler suree

Satolla

Tavoitteena

Oikaisu: Jessi Laidlerin sukunimi oli ensin kirjoitettu muodossa Leidler.