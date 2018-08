Yksivuotias alkoi kärsiä nenäverenvuodosta pian Toralinnaan muuton jälkeen – Sato ei ole piitannut asukkaiden terveydestä, sanoo Asumisterveysliiton toiminnanjohtaja

Koti

Yksivuotias alkoi kärsiä nenäverenvuodosta pian Toralinnaan muuton jälkeen – Sato ei ole piitannut asukkaiden

Vuokranantaja

HS kertoi

”Talon huono kunto ei ole voinut tulla yllätyksenä.”

HS pyysi

Saton

Yksivuotiaalla alkoi tulla verta nenästä Toralinnan pahimmassa homeasunnossa.

Antti Koskenmäen

”Emme tienneet, että asunto on ollut pahin homeloukku Toralinnassa.”

Perhe

”Rakennetutkimuksessa asunnostani löytyi erilaisia homeita”

Myös Antti Kiuru

HS kirjoitti