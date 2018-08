Koti

Siivosin vihdoin vaatehuoneeni, ja olo urakan jälkeen oli siunattu – Miksi siivousta silti niin herkästi lykkä

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa. hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi

suuren puhdis­tuksen kesä­helteillä. Kannoin pihalle koko garderobini ja luovuin kaikesta turhasta: vääränkokoisista, puhki kuluneista ja muutoin epäkelvoista vaatteista.Urakan jälkeen olo oli kevyt ja vaatehuone tyhjä. Siunattua.Heräsi kysymys: miksi vasta nyt? Olen kantanut turhaa kangasmassaa mukanani monta muuttoa, vaikka siitä irti pääseminen tuotti lopulta suurta tyydytystä.Lykkääminen on helppoa, koska se on mahdollista. Useimmat muut kotityöt on nimittäin pakko tehdä. Ruokaa on hankittava, pyykit pestävä. Siivoamisen sen sijaan voi ulkoistaa ja sitä voi lykätä. Olenkin harrastanut molempia, vaihtelevalla menestyksellä.turhauttaa, koska se on luonteeltaan ylläpitävää: työn merkitys näkyy oikeastaan vasta silloin, kun hommat on jätetty tekemättä. Kokki kyllä saa vuolaat kiitokset työstään, mutta kukaan ei muista sitä, joka puunasi lattiat ja pyyhki pölyt ennen ruokailua.Siivoaminen on myös ylivoimaisesti vastenmielisin osa remontointia. Kaikkea uuttahan on kiva suunnitella ja usein myös tehdä. Mutta kaikki remontointi jättää jälkeensä leijailevaa pölyä, maaliroiskeita ja monenlaista remonttijätettä.Jonkun pitää siivota se kaikki.Tasapainottelu sotkun sietämisen ja siivoamiseen tarttumisen välillä on yksi keskeisistä arjen haasteista.Siivoaminen muuttuu sitä hankalammaksi, mitä pidempään sitä lykkää. Siksi olen yrittänyt kasvattaa itseäni asennemuutokseen: ei enää suursiivouksia, vaan pientä puuhaa joka päivä. Tähän auttaa muutama esimerkiksi se, että omistaa tarvittavat välineet. Martat julkaisi äskettäin uudet siivousohjeet, niissäkin kehotetaan pikemmin pieniin päivittäisiin tekoihin kuin suuriin kertaponnistuksin. Muutenkin ohjeet ovat armolliset: opi sietämään ajoittain sotkua ja pölyä. Olen oppinut.kerätä legopalikan kerrallaan, ohimennen. Suhtaudun siihen kuin hampaiden pesuun; melko tylsää, mutta vähemmällä pääsee, kun sen vain hoitaa pois alta päivittäin sen enempää ajattelematta.On pakko hyväksyä myös se, ettei hermoja raastava ylläpitotyö lopu koskaan. Edessä on aina lastenvaatteiden ja kirjojen lajittelua tai vanhojen vaatteiden läpikäymistä. Kaaoksen kanssa on pakko oppia elämään.