Mummolatyyliä rock-vivahteella – Jukka Ruuskanen ja Tiina Hovatta remontoivat purettavaksi tuomitun röttelön ihanaksi vierastaloksi

Koti

Mummolatyyliä rock-vivahteella – Jukka Ruuskanen ja Tiina Hovatta remontoivat purettavaksi tuomitun röttelön i

Remontoimalla

Savonlinnalaiset

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pariskunnan

Pikku talosta

Kaikkea

Eikä

Tulevien

Ärsyttävimmät

Somen vanhat talot -ryhmissä moni älähtää hirsiseinän maalaamisesta

Palkitse­vinta

Soratiellä

Tontilla on