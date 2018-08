Koti

Vanhempien asunto on haissut vuosia maakellarilta, mutta kosteus­ongelmaa ei löydy edes home­koiran avulla – ”

Mitä on tehtävissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kysyi

Samoilla linjoilla

Jos asukkaat

https://www.hs.fi/koti/art-2000005797917.html

Hännikäisen

https://www.hs.fi/koti/art-2000005159620.html