Ylivalaistulla parvekkeella istuva ihminen on kuin akvaariossa, sanoo valaistussuunnittelija – Illat pimenevät, näin teet parvekkeesta tyylikkään tunnelmallisen

Koti

Ylivalaistulla parvekkeella istuva ihminen on kuin akvaariossa, sanoo valaistussuunnittelija – Illat pimenevät

Illat pimenevät

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Korkealta

Järvelä

Jos parvekkeella

Tutki, irvistävätkö valaisimen saumat.

Halpakin

Ladattavat

Parvekkeelle

”Valovesi” virtaa vaikka kastelukannu vuotaisikin

Maalattu valo-oksa ilahduttaa myös päivällä