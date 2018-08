Koti

Berliinissä nostetaan pientaloja toimisto- ja parkkitalojen katoille – Onnistuisiko sama Helsingissäkin?

Berliinissä

Vastavalmistuneet

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sama olisi mahdollista Helsingissäkin

Asemakaava­päällikkö

Saksassa