Ovatko skandinaavisen ylihillityn tyylikkyyden päivät luetut? Värit ja jopa punainen tekevät paluuta kotien sisustukseen

Koti

Ovatko skandinaavisen ylihillityn tyylikkyyden päivät luetut? Värit ja jopa punainen tekevät paluuta kotien si

Suomalaiset

Viime vuonna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS

1. Jatkuva piippaus pilaa tunnelman

Luova johtaja ja tilasuunnittelija Heini Lehtinen luennoi aiheesta Koti, tila ja mielen hyvinvointi Habitaressa perjantaina 14.9. kello 16.

2. Edelläkävijä menee luontoa päin

Pylvänäinen

3. Tiedätkö, mikä on monokimppu?

Kukkataiteilija ja -suunnittelija Hanna Piippo kertoo kukka­trendeistä Habitaressa Arena-lavalla torstaina 13.9. klo 14.

4. Suuria odotuksia, loistava tulevaisuus

5. Kasvuyrityksiä ja koti-ikävää

Syksyn trendit: Punainen kiinnostaa taas kodinsisustajia

”Ihmiset kaipaavat lämpöä ja kotoisuutta tuomaan turvallisuuden tunnetta.”

”Skandinaavinen sisustus voi olla myös runsasta ja värikästä, Instagramin beige maailma ei ole ainoa totuus.”

”Sisustamisessa on nyt rosoa. Kaiken ei tarvitse olla sliipattua. Vaikutteita imetään eri paikoista ja yhdistellään vapaasti. Sisustajan luottamus omaan makuun on kasvanut, ylhäältä saneltuja sääntöjä ei kuunnella.”

”Ykkösmateriaaleja ovat nyt luonnonmateriaalit kuten nahka, pellava ja käsittelemätön puu. Kun jokin näistä yhdistetään kirkkaanväriseen samettiin, tulos näyttää syksyltä 2018.”

”Olemme menossa kohti entistä värikkäämpiä koteja. Pitkän harmaan kauden jälkeen värit kiinnostavat kodinsisustajia. Sinisen sävyt ovat suosittuja, esimerkiksi sävyä ­Denim N429 menee meillä juuri nyt paljon. Punaisen eri sävyt kuten terrakotta ja vaaleanpunaiset ovat myös todellisia hittejä. Uskon, että ensi vuonna ja siitä eteenpäin mennään vieläkin värikkäämpään suuntaan ja oikein tummat sävyt tulevat olemaan paljon esillä. Murrettujen värien jälkeen tulee puhtaiden värien aika.”

”Ekologisen designin arvostamisesta ja puusta on tullut muotia. Esimerkiksi muovituolien ja muidenkin muovisten kalusteiden suosio on hiipunut.”