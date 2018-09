Tässä on Helsingin kymmenen halvinta asuntoa – Kodin hankkiminen alle 100 000 eurolla alkaa olla jo lähes mahdotonta

Koti

Tässä on Helsingin kymmenen halvinta asuntoa – Kodin hankkiminen alle 100 000 eurolla alkaa olla jo lähes mahd

Etsitkö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vanhojen

Esimerkiksi

Keinulaudantien

Mutta

Mutta

Espoossa

Oikotien halvimmat asunnot viime viikolla