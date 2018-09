Koti

Kotipuutarhan sadon hyödyntämisessä säilöminen ei suinkaan ole hankalin vaihe

Viime

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Säilöminen

Sadonkorjuu

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa. hs.koti@hs.fi mailto:hs.koti@hs.fi

viikot olen seurannut oravaa, joka juoksee vauhdilla pihamme pähkinä­pensaaseen ja sieltä pois, yhä uudestaan ja uudestaan. Se kantaa pähkinöitä talteen talven varalle.Sama säilömisen kiihko tuntuu riivaavan myös ihmisiä: metsästäjä-keräilijä asuu syvässä minunkin sisälläni, vaikka olen koko itsenäisen elämäni elänyt kaupasta ostettavilla raaka-aineilla. Kun oma puutarha tuottaa syötävää silmien alla, alan väkisinkin pohtia erilaisia tapoja saada sato talteen.Juuri nyt pihat täyttyvät omenoista, joita on monin paikoin ylen määrin. Siksi pitäisi keksiä mahdollisimman monta käyttökelpoista tapaa kuluttaa ja säilöä niitä. Säilönnässä vain mielikuvitus on kattona: hedelmät voi hillota, soseuttaa ja mehustaa – tai kenties tehdä pakastimeen erilaisia leivonnaisia ja paistoksia, ehkä kompottiakin.Kaikesta päätellen moni muukin kärsii säilöntäinnosta. Kaupat pullistelevat purkkeja, pusseja ja rasioita, joihin kesän maut voi laittaa talteen talvea odottelemaan.on prosessin yksi vaihe, mutta ei suinkaan vaateliain osa. Hillot ja pakastimeen leivotut piirakat pitäisi nimittäin muistaa myös syödä – kuten tuoreetkin puutarhan antimet.Puutarhojen hyötykäyttäjät syövät salaatissaan esimerkiksi pihan rikkakasveja kuten vuohenputkea, nokkosta ja voikukkaa. Minä en vielä osaa katsoa kesäiseen pihaan, kun mietin ruokaa. Marssin vanhasta tottumuksesta kauppaan.Siksi osa pihan sadosta jäi käyttämättä: viimeiset salaatit unohtuivat laatikkoon ja retiisit kasvoivat ylisuuriksi. Ruokalistaa on hankala suunnitella puutarhan ehdoilla, kun on tottunut seuraamaan omia mielitekoja.ei olekaan puutarhanhoidon huipentuma. Mielenkiintoisempaa on itse kasvun seuraaminen.Pakastimestakin löytyy säilöntäinnon jäljiltä yllätyksiä, unohtuneita herkkuja, jotka eivät enää talvella tunnu ollenkaan niin houkuttelevilta kuin pakastamisvaiheessa. Vuodentakaista satoa piti syödä alkukesästä urakalla pois ennen uutta säilömiskautta.Ehkä orava osaa paremmin: muistaa, mitä on säilönyt mihinkin ja syö kaiken ennen seuraavaa kasvukautta. Yritän ottaa opikseni.