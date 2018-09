Koti

Asuntomarkkinat ovat rikki: Uusien asuntojen ongelmista puhutaan jatkuvasti, mutta silti niille löytyy aina os

”Lupaamme

Rakennusteollisuudessa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tampereen

Ilmarisen

Rakennuksen

”Helsingin Eiran jugendtalotkaan eivät olisi pystyssä, jos niistä ei olisi pidetty hyvää huolta.”

Satu Huuhkan

”Nykytalot joutuvat kestämään huomattavasti enemmän kulutusta kuin ennen vanhaan.”

Nimeä

https://www.hs.fi/koti/art-2000005648695.html

Lisäksi

Toiminnallinen

”Pitäisi kiinnostua korjaamaan vanhaa eikä vain rakentamaan uutta.”

Rakennusperinnön

Satu Huuhkan

Juttua varten on haastateltu myös Rakennusteollisuuden asiamies Jani Kemppaista, Aalto-yliopiston kaupunkitaloustieteen apulaisprofessori Tuukka Saarimaata ja Suoja ry:n Lars-Erik Mattilaa