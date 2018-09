Koti

Lukijat kysyivät, HS etsi vastaukset: Mihin tarvitaan teksti­tauluja, miksi bambu­tikkaat eivät johda mihinkää

1. Häiritsee, että jokainen tuoli on erivärinen

2. Kun seinällä lukee: Be awesome today

3. Perunat olohuoneessa

4. Synkkä keittiö

5. Aina samanlainen sisustuslehtikoti

6. Tikkaat vailla tarkoitusta

7. Miksi kaikkialle kalkkimaalia?

8. Mihin katosivat kirjat?

9. Kaikille konjakin­värinen nahkasohva

10. Pienet asunnot, isot kalusteet

Asiantuntijana artikkelissa on taidehistorioitsija ja Sisustustoimittajat-yhdistyksen puheenjohtaja Anna-Kaisa Huusko.

sisustus­maailmassa tapahtuu? Mitä ilmiöitä, tavaroita tai trendejä sinä olet ihmetellyt viime aikoina?Tätä kysyimme lukijoilta.He ihmettelevät, miksi keittiöt ovat mustia eivätkä itse asiassa keittiöitä enää ollenkaan. Sisustus­tavara ärsyttää: tikkaat, joita pitkin ei voi kiivetä ja tekstitaulut, jossa väitetään vaikkapa ettei ole huolia: Hakuna matata. Kirjoja ei enää ole olohuoneessa, sen sijaan näkyy rykelmä erilaisia tuoleja.jutussa keskitymme sisustukseen. Saimme paljon kysymyksiä myös arkkitehtonisista ratkaisuista – miksi eteiset ovat kapeita ja miksi wc-pönttö ja suihku ovat vierekkäin tai miksi suihkuja on kaksi. Niistä teemme myöhemmin oman juttunsa.Ennen kalusteet hankittiin kokonaisuuksina: samaa sarjaa olevat sohva, sohvapöytä ja pari nojatuolia. Samoin ostettiin valmis ruokailuryhmä eli ruokapöytä ja siihen sopivat tuolit: neljä, kuusi tai kahdeksan samanlaista.Sitten sisustamisessa lähdettiin poispäin normatiivisuudesta kohti leikillisyyttä ja itseilmaisua. Eriparisuutta ei pidetä virheenä tai köyhyyden merkkinä. Taustalla on myös kierrätyskulttuurin nousu. Kalusteita etsitään kirppareilta tai saadaan sukulaisilta.Eriparituolit ruokapöydän ympärillä näyttävät toisesta ihanan boheemilta, toisesta sekavalta.Kodin koristelemisella mietelauseilla ja elämänohjeilla on pitkät perinteet. Moni keski-ikäinen muistaa Raamatun lauseet tauluina tai ristipistotöinä mummolan seinällä: Rukoile ja työtä tee. Jumala johdattaa aina sinua.Uskonnot ovat väistyneet ainakin seiniltä ja muka syvälliset viisaudet tulleet tilalle. Niihin voi suhtautua kyynisesti, tai sitten niistä voi vain nauttia – vaikka pinnallista höttöä ovatkin. Kaikki kaipaavat välillä tsemppaamista ja hyväksyntää. You are beautiful tai Yes we can -lauseet seinällä voivat nostaa tunnelmaa tai energiatasoa hetkellisesti. Mietelausetauluja ja -tuotteita tuskin on tarkoitettukaan loputtomasti tuijotettaviksi.Mietelauseilla sisustaminen on ollut suosittua viime vuosina. Tyyli on helppoa ja halpaa ko­pioida vaikkapa sisustuslehdistä. Useimmat haluavat kotinsa seinille jotain kivaa, mutta kaikilla ei ole varaa ostaa aitoja maalauksia.Avokeittiö on ollut normiratkaisu jo pitkään. Uudiskohteisiin ei juuri muunlaisia keittiöitä tehdäkään. Siitä on tullut ihanne, jonka lähes kaikki haluavat. Ihmiset haaveilevat avarista tiloista. ­Toisaalta vaihtoehtoja ei anneta.Ennen oli erikseen arkiruokapöytä keittiössä ja juhlavampi ruokailutila. Nyt keittiö ja olohuone ovat olohuoneessa. Ainoa ruokailuryhmä on kodin sydän ja sinne ohjataan myös vieraat. Olohuoneen yhteydessä olevan keittiön pitää olla kallis ja tyylikäs. Avokeittiö on esittelykelpoinen, kun se pidetään siistinä. Ruuanlaiton sotkut häiritsisivät rentoutumista olohuoneen sohvalla.Vanhojen talojen remontoijat kaatavat seiniä saadakseen avokeittiöitä ja avaria tiloja. Nähtäväksi jää, tuleeko 20 vuoden kuluttua vastareaktiona seinän­rakennusbuumi.Muutama vuosi sitten 75 prosenttia uusista keittiöistä oli valkoisia. Ensin muoti suosi kiiltävän valkoista, sitten mattavalkoista.Vaaleuden vastareaktioksi tuli pari vuotta sitten mustien keittiöiden muoti. Musta koetaan särmikkääksi vaihtoehdoksi.Musta keittiö sopii parhaiten valoisaan, vaaleaan ja avaraan asuntoon. Sellaisessa musta keittiö ei ole synkkä eikä kolkko. Se antaa vastapainoa isoille valkoisille seinäpinnoille, suurille ikkunoille ja valkolakatulle tammiparketille.Kun suomalainen uudistaa keittiönsä ja kylpyhuoneensa, hän hakee ajattomia ja pitkäikäisiä ratkaisua. Valkoinen, harmaa ja musta lasketaan väreihin, joita jaksaa kattoa pitkään toisin kuin vaikkapa ferrarinpunaista keittiötä.Keittiöitä remontoidessa ajatellaan todella paljon myös asunnon jälleenmyyntiarvoa.Sisustuslehdet eivät ole dokumentaatiota siitä, miten suomalaiset keskimäärin asuvat.Jos haluat nähdä, miten suomalaiset asuvat, selaile Oikotien asuntoilmoituksia ja mene iltalenkille pimeällä ja katsele valaistuja ikkunoita.Sisustuslehdet ovat täynnä koteja, jotka edustavat sitä, mitä ajatellaan tämänhetkisen hyvän ja kauniin asumisen olevan. Ne kertovat siitä, mitä sisustuspiireissä pidetään hyvänä makuna juuri nyt. Ne ovat todellisia koteja, mutta lehtiin valikoituu harva koti.Sisustuslehdissä ovat yliedustettuina keskiluokan ja ylemmän keskiluokan kodit ja pääkaupunkiseudun kodit. Omistusasuminen korostuu.Tikkaat ovat mainio paikka säilyttää päiväpeite pienessä makuuhuoneessa tai vaikka suuremmassakin, johon ei haluta tuolia. Tuolillehan perinteisesti heitetään päiväpeite ja puolipitoiset vaatteet.Tikkaat ovat myös helppo sisustuselementti makuuhuoneeseen, johon on vaikea keksiä tai mahduttaa mitään muuta sisustuksellista. Miksi kaikkien sisustusideoiden pitäisi olla yltiöfunktionaalisia?Sisustaminen voi olla myös sellaisten esineiden sijoittelua, jotka omasta mielestä vain näyttävät viehättäviltä. Tikkaat ovat aika viaton esine. Annetaan niille armoa.Antiikkiesineet kannattaa kunnostaa samoilla materiaaleilla, joilla ne on tehtykin. Mutta yleensä ottaen huonekalujen tuunaaminen ja hoitaminen ja niiden käyttöiän pidentäminen ei ole huono juttu ensinkään.Kalkki- eli liitumaali ei sovi joka paikkaan, mutta se antaa ihmisille helpon tavan tehdä ongelmakalusteilleen jotain. Parempi uudistaa kalkkimaalilla kuin viedä kaatopaikalle. Monet pitävät boheemista ja elävästä mattapinnasta.Antiikkiesineitä kalkkimaalilla ei kannata maalata mutta jos vaikkapa kesämökin nurkasta löytyy 1990-luvulla Sotkasta hankittu piironki, kalkkimaali voi antaa sille kauniin uuden elämän.Ennen sivistyskodin merkkejä olivat piano, taulut seinillä ja iso kirjahylly olohuoneessa. Enää tällaisia tavaroita ei ehkä koeta tarpeelliseksi. Ne eivät tuo sosiaalista hyväksyntää tai tee paremmaksi ihmiseksi.Kulttuurin kuluttaminen on muuttumassa. Kirjat saattavat olla kodissa jossain muualla kuin olohuoneessa. Vaikkapa työhuoneessa, jos kodissa on sellainen. Suomalaiset lukevat toki yhä paljon.Aina on ollut myös koteja, joissa ei ole kirjoja. 1970-luvulla kirjahyllyssä oli vihkiraamattu, tietosanakirjasarja, röpölaseja ja matkamuistoja etelästä.Vaatemuodista tuttu nopeatempoisuus on tullut osaksi sisustusmaailmaa. Kaupallisia trendejä syntyy ja synnytetään tiheään. Edullisia sisustustavaroita myyvät hoksaavat nopeasti trendit ja teettävät halpoja vaihtoehtoja.Sisustusblogit ja Instagram kiihdyttävät yleistä tavaran haluamista, vaikka meidän pitäisi olla tiedostavia ja ekologisia eikä vain nopeasti tyydyttää mielihaluja.Muhkeiden jättisohvien suosio jäljittyy aikaan 2000-luvun alussa, kun Suomella meni taloudellisesti hyvin ja meillä oli Nokia ja Nurmijärvi-ilmiö. Nurmijärvi oli esimerkki kehyskunnasta, joka veti puoleensa erityisesti lapsiperheitä ympäröivistä kaupungeista ja jonne rakennettiin isoja omakotitaloja. Puhuttiin puutarhataajamista, joissa unelma hyvästä elämästä toteutuisi.Toisaalta kyse on siitäkin, että kotisohva on monille edelleen tärkein paikka maailmassa. Sillä halutaan lepäillä rennosti. Se on juuri se paikka, joka vetää puoleensa, kun pitäisi lähteä iltalenkille. Sohvallaan suomalainen katsoo Vain elämää -ohjelmaa ja lataa akkuja. Ja sillä sohvalla pitää mahtua rötköttämään.Ikävä sisustus on tosiaan sellainen, jossa pieneen olohuoneeseen ei mahdu muuta kuin liian iso kulmasohva, televisio ja kaukosäädin.Halvalla tehtyjen jättisohvien huono puoli on myös se, että ne menevät vaihtoon nopeasti mutta ovat hankalia kierrätettäviä. Ne kuormittavat kaatopaikkoja.Siroja sohvia on todellisuudessa tarjolla yhä enemmän. Niitä ei kyllä näe kalusteliikkeiden mainoslehtisissä niin paljon kuin jättiläissohvia. Mutta se on totta, että Suomesta on vielä haastavaa saada hankittua kaappisänkyä. Siinä saattaisi olla markkinarako jollekin valmistajalle tai maahantuojalle.