Sijoittajaosakas siirsi keittiön toiseen paikkaan ilman taloyhtiön tai rakennusvalvonnan lupaa – kuka on vastuussa, jos siellä sattuukin vahinko?

Koti

Sijoittajaosakas siirsi keittiön toiseen paikkaan ilman taloyhtiön tai rakennusvalvonnan lupaa – kuka on vastu

Sijoittajaosakas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asunto-osakeyhtiölain

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy