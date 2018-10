Koti

Kirjoittaja on helsinkiläinen toimittaja ja journalismin opettaja, joka perheineen opettelee elämää vanhassa puutalossa.

lehdet tanssivat tuulessa keittiön ikkunan takana. Syksyinen näky muistuttaa siitä, että kyseiset oksat oikeastaan olisi pitänyt leikata viimeistään vuosi sitten.Nyt laiskuus kuitenkin palkitaan: lehtien varjot näkyvät keittiön takaseinällä kauniina aaltomaisena väreilynä.Varjojen tanssi kestää vain hetken, siihen saakka, kunnes auringon asema on muuttunut hieman.Yksi ihmeellisimmistä asioista vuodenkierrossamme on se, että auringonvalo on erilainen joka ainoana vuoden päivänä. Sen huomaan kirkkaimmin nyt, kun ikkunoita on neljään ilmansuuntaan.Joka päivä valo tulee sisään eri korkeudelta, eri sävyin.valo on kuitenkin valoista kaunein: kun aurinko kulkee matalalla puunlatvojen päällä, se synnyttää pitkiä varjoja, jotka siivilöityvät sisälle erityisen valloittavasti. Jotain syysvärien pehmeydestäkin tulee valon mukana sisälle taloon.Valo ja valaistus luovat tietenkin ison osan asuinviihtyvyydestä. Pidän syksystä ja siksi yritän jäljitellä kotonakin syksyn tunnelmaa: karsastan kirkkaita yleisvaloja ja keskityn kohdevaloihin. Niistä syntyy vaihteleva valaistus, jossa on tilaa myös varjolle. Viihdyn hyvin hämärässäkin.Hämärä on kodissa myös armollinen samalla tavalla kuin syksyisen auringon luomat pitkät varjot. Se peittää sormenjäljet ikkunoissa, pölyn pianon päällä ja rasvatahrat keittiön lattiassa.syksyn valoon sekoittuu iso annos haikeutta. Pian valoisat hetket ovat yhä lyhyempiä, harmaus ja hämäryys voittavat valon ja värit.Mutta sitten, kun syksyn syvä pimeä laskeutuu puutarhaan, tunnelma on taas kotoisa. Silloin erilaiset lyhdyt syttyvät puutarhoihin ja sisällä poltetaan kynttilöitä. Varjot leikkivät pihoilla ja laskeutuvat koteihinkin.Vuodenkierrossa yllättää toki myös sen nopeus. Pian kevään raaka valo taas puskee sisään ikkunoista ja muistuttaa, että makuuhuoneeseen pitäisi varmaan kuitenkin hankkia pimennysverho.Ja ehkä tänä vuonna pestä ikkunatkin. Siihen saakka nautin varjojen ajasta.