Ilmastonmuutos lisää rakennuksia piiskavaa sadetta – Räystäät suojaisivat taloja, mutta silti niitä ei läheskään aina rakenneta

Koti

Ilmastonmuutos lisää rakennuksia piiskavaa sadetta – Räystäät suojaisivat taloja, mutta silti niitä ei läheskä

Ilmastonmuutos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kuntotutkimukset maksavat itsensä takaisin.”

Ilmastonmuutoksen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Viistosade lisääntyy rannikolla 34 prosenttia vuoteen 2100 mennessä.

Jos haluaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toni Pakkala

”Saderasitus kasvaa myös pientaloissa.”

Entä pätevätkö

Nykyisin

Ilmaston lämpeneminen voi aiheuttaa ongelmia vanhoissa betonirakenteissa.

Pakkalan

Tiivis kaupunkirakentaminen suojaa kerrostalojen julkisivuja.

Kaavoituksen