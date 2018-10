Marko Suominen yrittää säästää sähköä vanhassa puutalossaan, mutta verot ja siirtomaksut haukkaavat sähkölaskusta jo lähes 70 prosenttia

Koti

Marko Suominen yrittää säästää sähköä vanhassa puutalossaan, mutta verot ja siirtomaksut haukkaavat sähkölasku

Enimmillään

Suomisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Caruna

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Marko Suominen

Suomisella

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Sähkönsiirron

Sähkön

Edellinen