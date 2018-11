Koti

Uusi ilmiö piinaa rakennuksia Suomessa: Kerrostalojen seinät kasvavat levää

Erikoinen ilmiö

Talon

Tampereen

”Eristerappauksilla on haettu kustannussäästöjä.”

Lisäksi

”Eristerappausta ei pitäisi käyttää mineraalivillan kanssa Suomen oloissa nykyisillä toteutustavoilla.”

Eristerappauksella

Jos seinissä on

”Isoimmat ongelmat johtuvat muun muassa työvirheistä.”

Julkisivuyhdistys

Skanskasta

Eristerappausta käytettiin ensin korjausrakentamisessa

Suomessa

