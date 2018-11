Miksi kylppärissä on liian pieni allas ja keittiössä taas liian vähän altaita? Uusien ja remontoitujen kotien ratkaisut ihmetyttävät monia

Koti

Miksi kylppärissä on liian pieni allas ja keittiössä taas liian vähän altaita? Uusien ja remontoitujen kotien

Miksi aamiainen

1. Aamiaiskaappi yleistyy vauhdilla

on saanut keittiöön oman kaappinsa mutta illallinen ei? Miksi keittiössä on nykyisin vain yksi tiskiallas mutta kylpyhuoneeseen asennetaan kaksi suihkua vierekkäin?Aiemmin syksyllä vastasimme HS:n lukijoiden sisustusvillityksiä koskeviin kysymyksiin https://www.hs.fi/koti/art-2000005846922.html : esimerkiksi miksi on muotia laittaa ruokapöydän ympärille eriväriset tuolit ja miksi seinillä on mietelausejulisteita.Nyt etsimme selityksiä ihmettelyihin, jotka liittyvät kodin rakenteellisiin ratkaisuihin.

Viime kesän asuntomessuilla ihmettelin koteihin ilmestynyttä aamiaiskaappia. Siis mitä? Sitä että kahvinkeitin, leivänpaahdin, paahtoleivät ja murot oli koottu piiloon oven taakse. Juju on kuulemma se, että aamiaisen saa kokoon liikkumatta askeltakaan. Jippii, näin tuetaan ihmisten liikkumattomuutta. En malttanut olla kysymättä esittelijältä, missä on illalliskaappi.

Vastaajana sisustussuunnittelija Sanna Siik-Keskisarja

2. Silmää miellyttää pyöreä muoto

Vastaajana Maija Lukkari-Nyman, sisustussuunnittelija, lakimies ja kiinteistönvälittäjä

3. Teräksinen tiskipöytä sai kilpailijoita

Vastaajana Sanna Siik-Keskisarja

4. Kodinhoitohuone tuo luksusta elämään

Vastaajana Sanna Siik-Keskisarja

5. Erottamaton pari: suihku ja wc-istuin

Vastaajana arkkitehti Jukka Turtiainen

6. Suihkussa yhtä aikaa perheen kanssa

Vastaajana Maija Lukkari-Nyman

7. Pientä allasta pidetään kauniina

Vastaajana Maija Lukkari-Nyman

8. Kun laude peittää lattian

Vastaajana Rauno Ryynänen, lauteisiin erikoistunut myyjä, Tähtisaunat

”Aamiaiskaapin yleistyminen liittyy avokeittiötrendiin. Kun keittiö ja olohuone ovat samaa tilaa, ei haluta olohuoneesta katsella paahtoleipäpusseja, vaan tykätään piilottaa kaikki arkisen aamun tavarat kaapinovien taakse.Pienkoneita kuten kahvinkeitintä ja leivänpaahdinta on perinteisesti totuttu säilyttämään esillä työtasolla, mutta nyt moni haluaa nekin piiloon.Itse pidän aamiaiskaapeista. Niitä on nyt saatavilla runsaasti eri näköisinä ja toiminnallisuuksiltaan erilaisina. Yleensä niissä on sähköpistokkeet ja valaisin. Monesti ovet liukuvat kaapinrungon sisään eivätkä jää kulkijoiden tielle.Aamiaiskaappeihin mahtuu tavaraa, ja keittiön taso- ja laskutilaa — jota ei koskaan ole liikaa — jää enemmän leipomiseen ja ruuanvalmistamiseen. Aamiaiskaapit ovat tulleet jäädäkseen, ja ne sopivat kaikille.””Monen mielestä pyöreä allas on silmälle miellyttävämpi kuin muut muodot. Joissain tilanteissa pyöreä allas on myös perusteltu käytännöllisyysnäkökulmilla: kun vaikkapa syystä tai toisesta allas pitäisi sijoittaa kaapistojen kulmaan.Kantikas allas ei tähän sovellu yhtä hyvin, ja varsinkin hanan sijoittelu kantikkaan altaan kanssa kulmassa on hankalaa. Pyöreä muoto myös helpottaa altaan puhtaanapitoa.Vaikka pyöreät ovat suosittuja, minäkin tykkään kulmikkaasta. Ihannekeittiössä on mielestäni kaksi isoa ja mahdollisimman syvää suorakaiteenmuotoista allasta. Vaikka astianpesukone pyörisi tiheästi, ainakin meidän perhe on usein tilanteessa, jossa likaiset astiat on mukava piilottaa ­altaaseen hetkeksi.Sen lisäksi isojen paistin­pannujen ja leikkuulautojen ­pesu suuressa, syvässä altaassa helpottaa arjen pyöritystä.””Nykyisin tiskien käsinpesu on minimissään; astianpesukoneet pesevät melkein kaikki tiskit. Pesukone myös kuivaa astiat, joten moni on luopunut jopa suomalaisten rakastamasta kuivauskaapista. Perinteistä teräksistä tiskipöytääkään ei enää tarvita.Tiskialtaiden ympärille käy sama materiaali kuin keittiön muillekin tasoille. Nykyään käytetään paljon kvartsitasoja, jotka ovat yleensä yli 90-prosenttisesti luonnonkvartsia.Nämä tasot ovat helppohoitoisia eivätkä ime vettä. Jopa värjäävät mausteet kuten kurkuma ja curry irtoavat vaivattomasti pinnasta. Myös laminaattitasot ovat huomattavan helppohoitoisia.Moni on alkanut vierastaa perinteisen tiskipöydän naarmuuntuvaa pintaa ja mieltää teräspöydät muutenkin mieluummin suurtalous- kuin kotikeittiöihin.””Kodinhoitohuone helpottaa arkea. On paikka, jossa huoltaa ja kuivattaa pyykit. On paikka ­likapyykille ja puhtaalle pyykille. Ei tarvitse vaikkapa pitää pyykinkuivaustelinettä suihku- tai olohuoneessa. Kun kodin­hoitohuoneen oven sulkee, pyykkikaaos jää piiloon katseilta. Kodinhoitohuone on arjen luksusta. Ilmankin toki voi elää.””Tämän ratkaisun sanelevat asuntojen esteettömyyttä koskevat rakentamismääräykset. Wc-istuimen viereen tulee varata tilaa niin, että pyörätuolin käyttäjä pystyy toimimaan ilman avustajaa. Jos pyörätuolista pyrkii nousemaan wc-istuimelle, täytyy pyörätuoli peruuttaa wc-istuimen viereen, ja sitä varten tarvitaan tila. Suihkutila on usein myös tämä pyörätuolitila.Jos esteettömyysmääräystä ei olisi, suunniteltaisiin varmasti nykyistä pienempiä pesutiloja ja wc-istuinten ja suihkujen sekä kalusteiden sijoittelulle avautuisi runsaasti vaihtoehtoja.Tämän vuoden alusta opiskelija-asuntohankkeissa tietty osa asunnoista on voitu tehdä ”ei-esteettömällä” kylpyhuonemitoituksella.””Suuntauksena ovat yhä paremmin varustellut kodit. Yhdysvalloissa ”hienommissa piireissä” on vallalla asumistapa, jossa jokaisen makuuhuoneen yhteydessä on oma kylpyhuoneensa. Se on myös monen suomalaisen unelma.Tilalliset ja taloudelliset rajoitukset saattavat kuitenkin olla esteenä näille haaveille. Jos siis asennamme kaksi suihkua samaan kylpytilaan, olemme lähempänä unelmaamme hyvin varustellusta luksuskodista.Kahden suihkun rakentaminen samaan tilaan on huomattavasti halvempaa kuin toisen tai kolmannen kylpyhuoneen rakentaminen.Toki poikittaisten viemäreiden rakentaminen ja sekoittimien ja suihkujen hankinta sekin maksaa, mutta huomattavasti vähemmän kuin toinen kylpyhuone.Totta on, että harvoin perheen aikuiset – saati teinit – suihkuttelevat samaan aikaan. Tuplasuihkusta saattaa olla hyötyä vaikkapa monilapsisessa perheessä, jolloin yksi vanhempi voi kahden suihkun avulla pestä monta pientä lasta samanaikaisesti.Suurin hyöty kahdesta suihkusta samassa tilassa on saunan yhteydessä. Saunakulttuuriin kuuluu Suomessa saunominen kaveriporukan kanssa. Tällöin on hyvä, että pesuhuoneen puolella on kaksi suihkua, ettei oman suihkuvuoron odottelu veny.Kiinteistönvälittäjänä pidän hyvänä vaihtoehtona toisen, erillisen suihkutilan rakentamista perheasuntoon. Jos tämä ei ole budjetin, lupien tai tilan takia mahdollista, seuraavaksi paras vaihtoehto on kylpyhuone, jossa on sekä suihkullinen amme että erillinen suihku. Tällainen yhdistelmä miellyttää hyvin monia potentiaalisia ostajia.”Pienissä kylpyhuoneissa pikkiriikkinen lavuaari saattaa olla ainoa mahdollinen vaihtoehto. Tällöin sievä ja epäkäytännöllinen on luonnollisesti parempi kuin ei lavuaaria lainkaan.Pienissä lavuaareissakin on eroja. Vaikka lavuaarin ulkomitat olisivat samat, saattaa toinen allas soveltua käyttöön paremmin kuin toinen.Joissain altaissa voi nimittäin olla todella pieni allas­osa, mutta varsin leveät reunukset laskutilaksi.Itse suosisin pienessä lavuaarissa mahdollisimman isoa allasta. Laskutilan saippuoille ja hammastahnoille järjestäisin vaikkapa kapeaan seinähyllyyn siihen viereen.Yksi selitys liian pienen ja epäkäytännöllisen lavuaarin asentamiseen on voinut olla esteettisyyden ylivoima. Pientä allasta on pidetty kauniina.Vaikka toisinaan itsekin suostun kompromisseihin estetiikan eduksi, niin tässä asiassa antaisin järjen mennä tunteiden edelle.”Laaja-alainen alalaude on tosiaan tullut yhä suositummaksi viime aikoina. Leveitä lauteita näkee monissa kodin sisustusta käsittelevissä blogeissa.Me olemme ratkaisseet leveän lauteen siivousongelmat sillä, että myymissämme malleissa pintalaudat ovat 2–5 laudan elementeissä, joita ei kiinnitetä lauderunkoihin kiinni.Laude-elementit saa nostettua pois saunasta siivouksen ajaksi. Samoin pintalautojen alla olevat alalauderungot ovat purettavissa ilman työkaluja.Lauteiden puhtaanapitoa helpotetaan myös käsittelemällä lauteet parafiiniöljyllä. Se tukkii puun syyn ja estää esimerkiksi hien ja veden imeytymisen puuhun. Öljy pidentää lauteiden käyttö­ikää. Suosittelen.Meiltä ostetaan edelleen eniten perinteistä tyyliä. Malleja, joissa on ylälauteiden alle menevä iso alalaude, myydään ehkä kolmasosaan uusista tai remontoitavista saunoista.Moni haluaa edelleen sen perinteisen penkkimäisen laudemallin, jota pidetään turvallisempana pienten lasten kanssa saunoessa kuin isoa alalaudetta ja keskelle saunaa upotettua kiuasta.”