Lauttasaarelainen taloyhtiö tiristi energialaskusta löysät pois vaihtamalla suihkupäät – Näin säästät energiaa helposti

Koti

Lauttasaarelainen taloyhtiö tiristi energialaskusta löysät pois vaihtamalla suihkupäät – Näin säästät energiaa

Leijonanosa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiön

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Päätimme hillitä kulutusta.”

Pitkän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toisessa

”Lämpöä hukattiin autotalleissa ja porraskäytävissä.”

Grönqvist

Jos taloyhtiön

Fortumin

Muutamassa

Kiinteistöliiton

Ikkunat tiiviiksi, ilmanvaihto kuntoon ja lämmitysverkko tasapainoon.

Pylsy

Montako saunavuoroa on tarpeeksi?

Kaukolämmitteisissä

5 vinkkiä: Näin onnistut energiansäästössä

1. Säästä suihkussa.

2. Tarkista kodin lämpötila mittarista, älä patterista.

3. Kurkista pönttöön.

4. Älä ruoki sähkösyöppöä.

5. Tuntuuko sisäilma tunkkaiselta?

Lähteet: Motiva ja Kiinteistöliitto