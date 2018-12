Koti

Espoolainen taloyhtiö halusi parantaa pihan turvallisuutta – Uusi valaistus häikäisee asukkaita kodeissaan

Kirkkaat pihavalot

”Pakko myöntää, etten ole pimeän aikaan käynyt asunnoissa.”

Taloyhtiön isännöitsijänä

Miten isoja

”Taloyhtiön on oltava valmis käyttämään rahaa ongelman korjaamiseen.”

Kiinteistöjuridiikkaan

Samaa mieltä

Jos katuvalot häiritsevät, voi tehdä ilmoituksen terveydensuojelu­viranomaiselle.

Tonttien pihavalojen

”Valon aiheuttaman terveyshaitan toteaa terveystarkastaja aistinvaraisesti.”

Terveydensuojelulain

Ongelmat