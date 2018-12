Koti

Haaveiletko muutosta pientalo­alueelle? THL:n ylilääkäri kehottaa harkitsemaan: ”Huonon ilman­laadun takia voi

Äkkiä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hän ei ole

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

250 suomalaista kuolee puun­polton takia ennen­aikaisesti sairauksiin joka vuosi.

Hiukkaspäästöt

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Polttopuut

”Huonon ilman takia voi joutua infektio­kierteeseen, joka voi johtaa astmaan.”

Puunpolton päästöille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pakilassa ei mitata ilmanlaatua, vaikka siellä poltetaan paljon puuta ja autot huristelevat Tuusulantietä ja Kehä ykköstä.

Helsingin

Osassa

mailto:hs.koti@hs.fi