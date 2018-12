Koti

Saako omalta parvekkeelta ampua ilotulitteita, jos ei viitsi lähteä pakkaseen palelemaan?

Pian

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samoilla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Raketteja kannattaisi ampua aukeilta paikoilta.

Parhaita

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Taloyhtiöllä ei oikein ole keinoja puuttua rakettien ampumiseen.

Mutta