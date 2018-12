Helsingistä ei saa vapailta markkinoilta normaalia vuokra-asuntoa alle 600 eurolla kuussa – Tässä ovat pääkaupungin 10 halvinta vuokrakämppää

Koti

Helsingistä ei saa vapailta markkinoilta normaalia vuokra-asuntoa alle 600 eurolla kuussa – Tässä ovat pääkaup

Huone kimppakämpästä alkaen 370 euroa kuussa. 10 m2 huone kimppakämpästä naiselle 405 euroa kuussa. 9 m2 huone soluasunnosta Kruununhaasta 495 euroa kuussa.

Helsingissä

Edullisen vuokrakodin

Joulukuun lopussa

HS:n selvityksen

Harjussa pyydetään miniyksiöstä vuokraa yli 40 euroa neliöltä.

Harjukadulla

Kontulassa

Seuraavat sijat

Helsingissä

”Helsingin tilanne on sietämätön.”

Metsolan mukaan

Helsingin halvimmat vuokra-asunnot

Esimerkit on poimittu Oikotieltä 27.12.2018.

1. Karjalankatu, Alppila: 15 neliötä, 560 euroa, (37,33 e/m2)

2. Valhallankatu, Taka-Töölö: 16,3 neliötä, 580 euroa (35,58 e/m2)

3. Harjukatu, Harju: 14 neliötä, 590 euroa (42,14 e/m2)

4. Keinulaudantie, Kontula: 25 neliötä, 620 euroa (24,80 e/m2)

5. Anianpellontie, Malmi: 25 neliötä, 620 euroa (24,80 e/m2)

6. Kolsarintie, Konala: 22 neliötä, 635 euroa (28,86 e/m2)

7. Mannerheimintie, Taka-Töölö: 17,5 neliötä, 635 euroa (36,29 e/m2)

8. Karjalankatu, Alppila: 17 neliötä, 640 euroa (37,65 e/m2)

9. Ruusulankatu 19, Taka-Töölö: 26 neliötä, 645 euroa (24,08 e/m2)

10. Tiirismaantie 4, Pihlajisto: 32 neliötä, 650 euroa (20,31 e/m2)

