Lisärakentaminen uhkaa tuhota helsinkiläismiehen puistonäkymän – Oikeusoppineet: Jos asunnon arvo laskee, osakas voi estää taloyhtiön tontille rakentamisen

Koti

Lisärakentaminen uhkaa tuhota helsinkiläismiehen puistonäkymän – Oikeusoppineet: Jos asunnon arvo laskee, osak

Käynnissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Täydennys­rakentamisella

Jos

Lisärakentaminen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Osakkaalla on tietynasteinen sietämisvelvollisuus taloyhtiössä.”

Samaa mieltä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lisärakentamisesta

”Esimerkiksi merinäkymien menettäminen laskee kiistatta asunnon arvoa.”

Jos päätös

Jos tontin omistaa kaupunki, taloyhtiön lupaa ei tarvita.

Jos taas tontin

Jos vanha talo puretaan, uudesta ei välttämättä saa samankokoista asuntoa

Mutta voiko purkavassa