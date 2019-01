Onko tämä hintaennätys Helsingin Kalliossa? 1800-luvun taloon tehtiin hurja muodonmuutos ja kalleimmalle asunnolle lätkäistiin neliöhinnaksi 12 900 euroa

Koti

Onko tämä hintaennätys Helsingin Kalliossa? 1800-luvun taloon tehtiin hurja muodonmuutos ja kalleimmalle asunn

Viisikerroksisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kiinteistönvälittäjä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

1,2 miljoonan koti sopii ”kaupunkilaiselle lapsiperheelle”.

Kuka ostaa

Toiselle linjalle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kolmannessa kerroksessa

Virpi Romun

Kova hinta

Myös

https://www.hs.fi/asuntokauppa